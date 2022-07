Was de moordenaar van Japanse ex-premier kwaad op Moonsekte?

De moeder van Tetsuya Yamagami, de verdachte van de moord op voormalig premier Shinzo Abe, was lid van de Verenigingskerk, ook wel de Moonsekte genoemd. Dat maakt de organisatie zelf bekend. Eerder had Yamagami verklaard dat hij handelde uit wrok tegen een organisatie die zijn moeder in financiële problemen had gebracht.

Handelde de verdachte van de moord op voormalig premier Shinzo Abe uit wrok tegen de Moonsekte? Momenteel wordt dat spoor geopperd in de internationale media. Aan de politie had de dader verteld dat hij kwaad was op een organisatie die zijn familie in financiële moeilijkheden had gebracht, zo maakten de speurders bekend. De moeder van de verdachte zou namelijk grote bedragen hebben overgemaakt naar de ongenoemde organisatie. In de Japanse pers lekte vervolgens het nieuws uit dat het om een religieuze organisatie zou gaan. Yamagami was ervan overtuigd geraakt dat Abe banden had met die organisatie.

De Verenigingskerk laat nu zelf weten dat de moeder van de verdachte verbonden is aan hun geloof. De moeder zou in 1998 lid zijn geworden en één keer per maand naar de kerk gaan. De kerk wordt ook wel eens de Moonsekte genoemd, naar de naam van hun grote verlosser Sun Myung-moon. De Koreaanse dominee stichtte zijn kerk in de jaren 50 en zag zichzelf als erfgenaam van Jezus. Zijn volgers worden soms spottend ‘moonies’ genoemd.

In hun geloofssysteem staat het concept ‘vergoedingen’ centraal. Het giftensysteem dat daaraan verbonden is, werd al eerder aan de kaak gesteld. Tomihiro Tanaka, de Japanse voorzitter van de kerk, ontkent echter dat de moeder tot financiële giften verplicht werd. Op televisie verklaarde hij dat de vrouw in 1998 lid is geworden en vier jaar later in financiële problemen kwam. Van 2009 tot 2017 verwaterde haar band met de kerk, maar de voorbije jaren zou ze opnieuw aansluiting hebben gezocht. De laatste zes maanden woonde ze één keer per maand de religieuze diensten bij, verklaarde Tanaka.

Samenzweringstheorieën

Ex-premier Shinzo Abe was geen lid van de Verenigingskerk, maar volgens kerkvoorzitter Tomihiro Tanaka had hij banden met een ‘bevriende groep’. Mogelijk werd de verdachte ook gedreven door theorieën die Abe aan de sekte linken via diens grootvader. Volgens een aantal geschiedkundigen had Abe’s grootvader een hand in de verspreiding van het geloof in Japan. ‘De verdachte baseerde zich op “onbetrouwbare” informatie die hij online terugvond’, schrijft Kyodo News. Persagentschap Bloomberg wijst er ook nog op dat QAnon-achtige samenzweringstheorieën de voorbije jaren aan populariteit hebben gewonnen in Japan.

Als Abe in een religieuze hoek gezet kan worden, dan is dat eerder in het shintoïsme. Die inheemse, animistische religie was voor de Tweede Wereldoorlog de staatsgodsdienst van Japan. Na de oorlog raakte het geloof besmeurd omdat de toenmalige leiders het shintoïsme aanhaalden om het Japanse superioriteitsdenken en daarbij horende militarisme te bevorderen. De nationalistische ex-premier liet er zich echter graag door inspireren. Een herkenbaar beeld uit het shintoïsme zijn de torii, de typisch Japanse toegangspoorten aan heiligdommen.