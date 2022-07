Ook Max Verstappen hekelt wangedrag van Nederlanders tijdens GP Oostenrijk: ‘Dit zijn geen echte F1-fans’

Heel het weekend regende het berichten over wangedrag van Nederlandse fans in Spielberg. De F1 en de FIA hebben gereageerd. ‘Dit zijn geen echte F1-fans’, heeft Max Verstappen zijn aanhang veroordeeld.

Een paar berichten op sociale media brachten een sneeuwbal op gang van klachten over het wangedrag van sommige toeschouwers in Spielberg. Op het Oostenrijkse circuit waren zondag zo’n 105.000 toeschouwers aanwezig en 60.000 daarvan waren Nederlanders, die het circuit een oranje tint gaven. En zij brachten het er niet al te best vanaf.

Getuigen vertellen hoe een jonge ijsverkoopster constant werd lastiggevallen door dronken mannen. Hoe vrouwen werden nageroepen met gezangen als ‘daar moet een piemel in’. Een meisje zegt dat haar kleed werd omhooggetrokken en dat ze betast werd. Een zwarte vrouw kreeg het n-woord naar haar hoofd geslingerd. ‘Fans van Lewis Hamilton verdienen geen respect’, kreeg iemand te horen.

Dat soort seksistisch en racistisch gedrag kwam van een dronken minderheid, maar het gejuich toen Lewis Hamilton vrijdag crashte, was wel massaal. Even massaal als het boegeroep toen Max Verstappen vorige week in Silverstone uit zijn auto stapte. Soortgelijke incidenten zijn er wel vaker geweest rond F1-races, maar nooit zo massaal en zo erg. De F1 en de FIA hebben zaterdag dan ook gereageerd.

‘We hebben gehoord dat sommige fans het slachtoffer zijn geweest van compleet onacceptabel commentaar van anderen bij de GP van Oostenrijk. We nemen deze zaken zeer serieus, hebben het besproken met de promotor van het evenement en de beveiliging, en zullen in gesprek gaan met de mensen die deze incidenten gemeld hebben. Dit soort gedrag is onacceptabel en zal niet getolereerd worden’, reageerde F1.

Lewis Hamilton en Max Verstappen: ‘Gedegouteerd’

Ook Lewis Hamilton kroop in zijn pen: ‘Gedegouteerd en ontgoocheld te horen dat sommige fans geconfronteerd worden met racistisch, homofoob en grof gedrag. Een GP bijwonen mag nooit een bron van angst of pijn zijn. Races moeten veilig zijn voor iedereen. Als je dit ziet, meld het dan aan de security en F1. We kunnen dit niet laten gebeuren.’

Max Verstappen was het voor één keer eens met zijn rivaal van vorig jaar. ‘Dit zijn geen echte fans van Formule 1. Ze genieten niet van wat er nu gebeurt. We hebben nu een hoop goede coureurs die met elkaar strijden, hoe dikwijls kan je dat meemaken? Maar zij kunnen dat niet waarderen en dat is jammer. Die mensen houden niet van de sport. Ik heb een paar schokkende dingen gelezen. Een normaal mens moet toch beseffen dat hij zich zo niet kan gedragen. Soms is het tijd om naar bed te gaan en niet door te gaan met drinken. Met alcohol op kan je stomme dingen doen, maar dat is geen excuus.’

Sebastian Vettel riep de F1 op om de betrokken supporters levenslang uit de F1 te verbannen.