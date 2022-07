Tien toeristen beleefden de schrik van hun leven toen ze bijna bedolven werden onder een afbrokkelende gletsjer in de Tiensjan, een gebergte in het oosten van Kirgizië. Negen Britten en een Amerikaan waren net op het hoogste punt van hun tocht, toen ze het onheilspellende gekraak hoorden. De Brit Harry Shimmin was op dat moment foto’s aan het maken van de bergtoppen en liet de lawine op hem afkomen.

‘Ik ben me zeer bewust dat ik een groot risico nam’, zei Shimmin. ‘Ik kon nog net schuilen achter een rots, maar toen raasde de sneeuw boven mijn hoofd en werd het donker. Ik dacht dat ik ging sterven.’ De Brit overleeft dankzij zijn schuilplaats en ook de andere leden van zijn team zijn ongedeerd, afgezien van een paar blauwe plekken. ‘Het pad waar we ons vijf minuten later op zouden bevinden, was helemaal bedolven met sneeuw. We hadden allemaal dood kunnen zijn.’