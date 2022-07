Toby Alderweireld officieel op weg naar Antwerp

Toby Alderweireld is officieel op weg naar Antwerp. De Rode Duivel, zijn huidige club Al-Duhail en Antwerp zelf hebben een mondeling akkoord bereikt. Alderweireld kan voor drie seizoenen tekenen op de Bosuil en zal later deze week zijn medische testen afwerken, zo kondigt The Great Old aan op de eigen website.

Na een wekenlange flirt is het nu ook officieel: Toby Alderweireld (33) trekt naar Antwerp. De Great Old bereikte een mondeling akkoord met Al-Duhail, de Qatarese club van de Rode Duivel. Met Alderweireld zelf werd eerder al een akkoord bereikt. Alleen de handtekeningen ontbreken nog. Hij kan op de Bosuil straks een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

Royal Antwerp FC, Al-Duhail SC en Toby Alderweireld hebben een mondeling akkoord bereikt over de definitieve transfer van de Rode Duivel naar RAFC! ??????



Voor Alderweireld, die begon met voetballen bij Germinal Ekeren, wordt het zijn eerste avontuur in ons land sinds zijn vertrek daar. Nadat hij zijn profdebuut maakte bij Ajax, ging het langs Atletico Madrid en Southampton naar Tottenham. Die laatste ploeg verliet hij vorig zomer voor een avontuur bij Al-Duhail. De laatste jaren verkondigde Alderweireld meer dan eens dat hij de laatste jaren van zijn carrière graag dichter bij huis zou voetballen. Met zijn transfer naar Antwerp komt die wens nu uit.

Het is de tweede keer in evenveel seizoenen dat de Great Old uitpakt met een spraakmakende transfer. Vorige zomer haalde Paul Gheysens ook al Radja Nainggolan naar Antwerpen. Alderweireld is na Janssen, Valencia, Scott en Verhulst al de vijfde nieuwkomer in deze transferperiode. Hij moet op de Bosuil de absolute leider worden van de viermansdefensie van Mark van Bommel.