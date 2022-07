Verwachte ravage blijft uit: alle renners uit Tour de France leggen negatieve coronatest af

De verwachte stroom aan positieve coronatests in de Tour de France is uitgebleven. De UCI maakte maandagochtend bekend dat alle renners zondagavond negatieve resultaten afleverden tijdens de grote testronde na de negende etappe. Het aantal coronagevallen onder renners tijdens deze Tour blijft zo voorlopig op drie staan.

De coronaschrik zit er al de hele Tour de France goed in, want verschillende renners moesten nog voor de Grand Départ in Kopenhagen afhaken. Onder meer Tim Declercq en Matteo Trentin waren toen bij de slachtoffers, ook stafleden van verschillende teams legden positieve tests af.

Tijdens de Tour zelf blijft de schade voorlopig beperkt. Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) en Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) waren de eersten die een positieve test aflegden en de koers moesten verlaten, zondag moest ook Cofidis-renner Guillaume Martin afhaken. De testronde na de negende etappe op zondag leverde geen positieve tests op: de verwachte ravage in het peloton blijft dus uit.

De renners leggen vandaag, maandag, tijdens de rustdag wel nog een antigeentest af.