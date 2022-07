Tienduizenden betogers in Sri Lanka hebben de ambtswoning van de president bestormd en ingenomen. Zaterdag hebben honderdduizenden mensen in de hoofdstad Colombo het ontslag van president Gotabaya Rajapaksa (72) geëist. Op beelden is te zien hoe ze zich vergaapten aan alle luxe en afkoeling zochten in het zwembad.