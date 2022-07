Chinees gokparadijs Macau sluit casino’s door stijgende coronacijfers

Voor het eerst in twee jaar heeft Macau weer al zijn casino’s gesloten. Inwoners moeten binnenblijven. De maatregelen kwamen er nadat er meer dan 1.500 coronabesmettingen waren vastgesteld.

De Zuid-Chinese stad Macau staat wereldwijd bekend als het Oosterse Las Vegas. De kuststad valt, net als Hongkong, onder een speciale administratieve regeling. Het is de enige plek in China waar gokken toegelaten is. Op het vlak van corona moet de regio echter de strenge regels van het vasteland volgen, nadat er meer dan 1.500 besmettingen waren vastgesteld. 71 procent van de toeristen komt van het vasteland. Dat risico loopt China liever niet.

De voorbije drie weken golden al erg strenge regels. Casino’s mochten enkel in minimale bezetting openblijven. Scholen, bars en cinema’s waren al gesloten. Toch bleven de coronabesmettingen stijgen. China gaat daarom een stap verder. De 30 casino’s, die de stad doen draaien, moeten minstens een week volledig dicht. De aandelen van gokgerelateerde bedrijven als Sands China namen na de aankondiging een duik van 7 à 9 procent.

Voor de inwoners is het een bittere pil om te slikken. Zij moeten zich deze week vier keer verplicht laten testen. Meer dan 30 stadsdelen vallen onder de ‘hoge risico’-regeling, waardoor niemand die delen van de stad in of uit mag gaan. Op straat wordt de doorloop van mensen streng gemonitord. Voor 19.000 mensen geldt ook nog een verplichte quarantaine.

De enige andere keer dat de lichten gedoofd werden in de casino’s van Macau, was in februari 2020. Toen bleven ze 15 dagen dicht. In tegenstelling tot vandaag was er destijds nog geen vaccin voorhanden. Maar hoewel ondertussen 90 procent van de inwoners twee keer gevaccineerd is, grijpt de omikronvariant fel om zich heen. Bovendien telt Macau maar één publiek ziekenhuis voor meer dan 600.000 inwoners. De voorbije weken werden daarom ziekenboegen opgezet in casinozalen, schrijft BBC.