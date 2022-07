Zwangere vrouw haalt Roe v. Wade aan om onder verkeersboete uit te komen

Een 32-jarige vrouw in de Amerikaanse staat Texas moet 215 dollar boete betalen, omdat ze ten onrechte gebruikmaakte van de carpoolstrook. Haar argumentatie? Ze is zwanger en als een ongeboren kind meetelt als persoon, dan waren ze met twee in de wagen.

Brandy Bottone, een 32-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Texas, probeert op een creatieve manier onder haar verkeersboete uit te komen. Toen ze op de carpoolstrook reed op de Central Expressway in Dallas, werd haar wagen gecontroleerd door de wegpolitie. De agent wilde weten of ze een passagier had, zoals de wet dat voorschrijft. ‘Ik zei: “We zijn met twee”’, vertelde Bottone aan The Washington Post. ‘Hij vroeg me: “Hoezo?”’ Daarop wees de vrouw op haar 34 maanden zwangere buik. ‘Baby girl is hier bij mij’, antwoordde ze.

De agenten gingen niet mee in die redenering en zeiden dat er zich toch echt ‘twee lichamen buiten het lichaam’ horen te bevinden om gebruik te maken van de carpoolstrook. De Texaanse kreeg een boete van 215 dollar, maar legt zich daar niet bij neer. Ze had de agenten nog uitgelegd dat ‘ze moesten begrijpen dat dit een levend wezen, gezien alles dat gaande is met het afvoeren van Roe v. Wade’. Bottone vecht haar boete aan voor de rechtbank. ‘Met wat geluk komt ze voor een rechter die haar creativiteit beloont’, duidt een advocaat haar zaak in The Post.

Texas is een van de 13 staten die een zogenaamde trigger law klaar had staan die strengere abortuswetten invoert van zodra Roe v. Wade geschrapt werd. Bottone zelf gelooft dat vrouwen hun eigen keuzes horen te maken, maar dat ze ‘niet per se pro-choice is’. Toch vindt ze dat ze het recht had om op de carpoolstrook te rijden. Dat deed ze ook al toen ze zwanger was van haar inmiddels zes jaar oude zoon, verklaart ze. Dat zoontje was overigens de reden dat ze de rijstrook had gekozen. Ze haastte zich hem om hem op te halen.

‘Keep fighting that ticket’, tweette politicus Brian Harrison, die in het Texaanse Huis van Afgevaardigden zetelt. ‘Ongeboren baby’s zijn personen (en dus ook passagiers), en horen ook zo behandeld worden door de wet in Texas. Ik zal aan wetgeving werken om dit te verduidelijken.’

Unborn babies are persons (meaning they’re also passengers), and should be treated accordingly under Texas laws. Will introduce legislation to clarify this. Brandy, keep fighting that ticket! #txlege https://t.co/ibs7cZl4vd — Brian Harrison (@brianeharrison) July 10, 2022