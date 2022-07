Uber zette privédetectives in en saboteerde huiszoekingen

Een datalek bij de taxidienst Uber toont aan dat het Amerikaanse bedrijf voor niets terugschrok om de markt te veroveren. Ook in België.

Informatie die via de Britse krant The Guardian bij het internationaal consortium van journalisten ICIJ terechtkwam, toont aan dat Uber tussen 2013 en 2017 wereldwijd zeer ver ging om zijn beoogde ­expansie te doen lukken. Daarbij liet het zich niet tegenhouden door wetten en regels.

De informatie van ICIJ zou goed zijn voor een lek van 124.000 documenten. Het gaat om een breed scala aan documenten, inclusief whatsappberichten en agenda’s uit de periode tussen 2013 en 2017.

Uit het Belgische luik van het onderzoek, door ICIJ -leden Knack, De Tijd en Le Soir, blijkt ook dat toen Uber in 2014 actief werd in België het meteen een inlichtingenbureau inhuurde om de keukengeheimen te weten te komen van de twee Brusselse concurrenten: Taxis Bleus en Taxis Verts. Die laatste kwam begin dit jaar in handen van Belron-eigenaar D’Ieteren.

Uber had ook een plan opgevat om te infiltreren bij het agentschap van de Brusselse overheid dat ‘mystery shoppers’ wou inzetten om te controleren of Uber zich aan de regels hield.

Kill switch

Het bedrijf had bovendien een ­zogenoemde ‘kill switch’ ontwikkeld, die moest maken dat data meteen versleuteld werden als er een huiszoeking zou komen.

Maar toen het Brusselse gerecht in maart 2015 een huiszoeking deed, waren de aanwezige personeelsleden te laat om die ‘kill switch’ in te drukken.

Op internationaal vlak blijkt uit de gelekte documenten dat Uber op hoog niveau probeerde te lobbyen, onder meer bij Joe Biden in 2016, toen die nog vicepresident was, en bij een aantal Russische oligarchen.

Ook de Franse president Emmanuel Macron zou contact hebben gehad met Uber, in 2014, toen hij nog minister van Economie was.

Uber ontkent de aantijgingen niet, maar zegt aan ICIJ bij monde van woordvoerster Jill Hazelbaker dat de wantoestanden dateren van vóór 2017. Volgens Hazelbaker is de politiek van het bedrijf radicaal veranderd nadat Uber-topman Travis Kalanick in 2017 tot aftreden werd gedwongen. ‘We zoeken geen excuses voor gedrag uit het verleden dat duidelijk niet in lijn ligt met ­onze huidige waarden.’