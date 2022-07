De Vlaamse regering verwerpt de studie die de federale regering liet maken met het oog op een ‘definitief’ akkoord over geluidshinder van Zaventem.

De Vlaamse regering kan zich niet vinden in de opgeleverde milieu­effectenstudie over de geluidshinder van Brussels Airport. Die studie, uitgevoerd door het Franse ­bureau Envisa, werd in 2017 ­besteld ...