In de Mechelen werden zondag vier mannen tot priester gewijd door aartsbisschop De Kesel. De jongste was de Limburger Geert Narinx (30).

Amper negentien was Geert Narinx toen hij zich in 2012 aanmeldde bij monseigneur Patrick Hoogmartens in het bisdom Hasselt als kandidaat-seminarist. Na het middelbaar wist hij dat hij priester wilde worden ...