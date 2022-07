Strafschop bezorgt Red Flames gelijkspel

De Red Flames zijn traag uit de startblokken geschoten op het EK in Engeland. De Belgen kwamen op achterstand tegen IJsland, maar Justine Vanhaevermaet sleepte haar team met een omgezette penalty naar een gelijkspel. Stunten tegen Frankrijk en/of Italië is nodig om de kwartfinales te bereiken.

Beter beginnen dan in 2017. Dat was de opdracht voor de Red Flames bij het begin van hun tweede grote toernooi in hun bestaan. Bij de eerste deelname aan een EK, vijf jaar geleden, misten de Belgen hun start tegen Denemarken en volgde een roemloze uitschakeling in Nederland. Zowat elke Flame bezwoer bij afreizen naar Engeland niet in de fouten van het verleden te vervallen.

Tegen een ervaren IJsland, twee plaatsen hoger gerangschikt dan de Belgen op de wereldranglijst, bleek dat voornemen niet makkelijk waar te maken. De Flames gingen wel gretig in duel, maar waren aan de bal te zwak om de IJslandse verdediging in de problemen te brengen. Vooral aanvallend zochten te veel speelsters naar hun beste positie.

Bondscoach Ives Serneels koos ervoor de ervaren Janice Cayman van de rechtse naar de linkse flank te verhuizen. Daardoor was er ruimte voor Elena Dhont in de ploeg. De technisch vaardige speelster van FC Twente is net op tijd hersteld van een blessure voor dit EK.

Tessa Wullaert werd als eenzame spits uitgespeeld, maar werd te weinig gevonden door de Belgen. De aanwinst van Fortuna Sittard zakte daarom zelf uit naar het middenveld, of naar de flank. De positiewissels werden niet altijd even oordeelkundig uitgevoerd.

Gemiste kans

Pas in het slot van de eerste helft legden de Belgen een vloeiende combinatie op de mat die tot een doelpoging leidde. Dhont zette de actie op, en kreeg de bal via een goeie diepe bal van Wullaert terug van Cayman. Haar afwerking was echter ondermaats.

Doelvrouw Nicky Evrard had België voor de vroege achterstand behoed. De Video-assistent had hands van Davina Philtjens gezien, de IJslandse nummer negen Berglind Thorvaldsdottir trapte de bal zwak in de ‘sweet spot’ van Evrard. Even daarvoor had rechtsachter Jody Vangheluwe ook al redding moeten brengen met een scherpe tackle op IJslands sterspeelster Sveindís Jonasdottir.

Jonasdottir, dochter van een IJslandse vader en een Ghanese moeder, heeft niet alleen een onwaarschijnlijk verre ingooi, met haar snelheid en balvaardigheid bracht ze de Belgen enkele keren in de problemen. Met een solo luidde ze een sterk vierde kwartier van de IJslanders in. Evrard hield de Belgen met een goeie save in de wedstrijd, maar moest zich even later toch gewonnen geven op een poging van Thorvaldsdottir. Laura De Neve moest kiezen tussen twee IJslandse aanvalsters waarop de nummer negen haar gemiste penalty kon rechtzetten.

Gelijkspel

België moest nu achtervolgen maar had het lastig doelrijpe kansen af te dwingen. Niet zonder meeval ging de bal op de stip nadat Gunnhildur Yrsa Jonasdottir Elena Dhont ten val bracht aan de rand van de zestien. Justine Vanhaevermaet, de enige Flame die in Engeland actief is, nam haar verantwoordelijkheid en trapte de gelijkmaker tegen de touwen.

Bondscoach Serneels gooide de 19-jarige Hannah Eurlings als joker in de strijd in een poging de winnende treffer te maken. Tessa Wullaert kwam dicht bij de 2-1, maar zag haar uitstekende trap in de bovenhoek gered door doelvrouw Sandra Sigurdardottir.

De Zweedse scheidsrechter Tess Olofsson wees een tweede keer naar de stip voor de Belgen maar Janice Cayman had de bal van Eurlings in offside meegekregen. Zo bleef het gelijk. Vanavond om 21 uur spelen Frankrijk en Italië, de twee andere tegenstanders van de Flames op dit EK, tegen elkaar.