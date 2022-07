Partij van vermoorde ex-premier Abe stevig op kop bij Senaatsverkiezingen

Twee dagen na de moord op oud-premier Abe Shinzo is Japan gaan stemmen voor het Hogerhuis of de Senaat. Het definitieve resultaat is nog niet bekend, maar niets lijkt een comfortabele winst voor de regerende coalitiepartijen in de weg te staan.

De rechtse liberaal-democratische partij (LDP) behoudt, samen met de kleine coalitiepartner Komeito, haar meerderheid, zo berichtten Japanse media op basis van exitpolls. LDP is de partij van huidig premier Fumio Kishida, Shinzo Abe leidde de partij tot hij ontslag nam in 2020.

Van de 248 zetels in de Senaat wordt om de drie jaar de helft opnieuw toegewezen. Samen met Komeito zou LDP tussen de 69 en 83 zetels in de wacht slepen. Ook in het machtigere Lagerhuis beschikt de coalitie over een meerderheid.

De LDP zou volgens de exitpoll maar liefst 69 zetels winnen, wat haar een meerderheid zou opleveren, zelfs zonder Komeito.

Grondwetswijziging

De ruime overwinning kan de machtspositie versterken van Fumio Kishida, die sinds negen maanden premier is.

Het lijkt er overigens ook op dat na deze Senaatsverkiezingen een grondwetswijziging mogelijk wordt. De partijen die daarvoor openstaan, zouden de daarvoor benodigde tweederdemeerderheid behalen. Het pacifistische karakter van de grondwet zou dan aangepast kunnen worden, iets waar Abe een groot voorstander van was. De constitutionele verandering zou de weg vrijmaken voor grotere defensie-uitgaven.

Verkiezingen voor het minder machtige hogerhuis van het parlement zijn typisch een referendum over de zittende regering. Een regeringswisseling stond niet op het spel, dat wordt bepaald door de Tweede Kamer of het Lagerhuis.

Kishida streeft ernaar Japan te laten herstellen van de coronapandemie, de stijgende consumentenprijzen onder controle te houden en de landsverdediging te versterken in een tijd van spanning met buurland China.

De definitieve resultaten worden maandag verwacht.

Moord maandenlang gepland

Abe werd vrijdag neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de stad Nara. De politiek en de publieke opinie in Japan daverden op hun grondvesten, politiek geweld en wapenfeiten zijn zeldzaam in het land. Al snel was iedereen het erover eens dat de verkiezingen moesten doorgaan. Japan buigt niet voor geweld, was de teneur.

De politie van Nara zei zondag dat ze een motorfiets en een voertuig in beslag hadden genomen van de moordverdachte, de 41-jarige Tetsuya Yamagami.

De verdachte vertelde de politie dat hij maanden bezig was met het plannen van de aanval en beschuldigde de voormalige premier van banden met een religieuze groep die hij de schuld geeft van de financiële ondergang van zijn moeder. De man had zijn wapen eigenhandig gemaakt, met hout en metaal.