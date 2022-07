Charles Leclerc heeft voor het eerst in drie maanden een Formule 1-race gewonnen. De Ferrari-piloot kreeg in de slotrondes van de Grand Prix van Oostenrijk nog te maken met technische problemen, maar slaagde erin om WK-leider Max Verstappen af te houden.

Het Formule 1-circus arriveerde in Spielberg in Oostenrijk voor de 11de race van het jaar, waarmee we precies halverwege het seizoen zijn. Max Verstappen kwam als autoritaire WK-leider naar de Red Bull ...