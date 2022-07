Manchester City treedt met de voorstelling van Erling Haaland een nieuw tijdperk in: ‘Ik hoop dat De Bruyne nu meer assists geeft’

Met de officiële voorstelling van Erling Haaland als nieuwe speler, treedt Manchester City een nieuw tijdperk in. Een waar ook Kevin De Bruyne van kan profiteren, zei de Noorse spits op zijn eerste dag in Manchester.

De zon brandt on-Engels aan de hemel terwijl gezinnen met kinderen rond het Eithad-stadion van Manchester City samenstromen. In de vooravond ontmoeten de Red Flames IJsland voor hun eerste wedstrijd van het vrouwen-EK. Maar de meeste voetbalfans zijn hier voor een andere reden. Twee maanden nadat Manchester City een principeakkoord had bereikt met Borussia Dortmund, en een maand nadat ook Erling Braut Haaland akkoord was gegaan met zijn loonsvoorwaarden, wordt de Noorse doelpuntenmachine voorgesteld aan het grote publiek. Aan de hoofdingang van het Etihad, niet ver van het standbeeld van Vincent Kompany, gaat Haaland onder luid gejuich op een podium staan.

Als de nog altijd maar 21-jarige spits even later naar de kelder wordt geleid om vragen van de pers te beantwoorden, probeert hij vooral niets verkeerds te zeggen. Zijn antwoorden zijn kort en hij hoopt zelfvertrouwen uit te stralen. Maar ook niet te veel, want hij wil ook niet beschuldigd worden van arrogantie.

‘Ik hoop kwaliteit te brengen’, zegt Haaland. ‘En ik wil plezier hebben. Als ik plezier heb, scoor ik goals. Ik hoop dus veel te kunnen lachen.’ Om er dan snel aan toe te voegen: ‘Maar ik wil ook hard werken.’

Manchester City wacht al lang op een ‘echte nummer 9’. Tijdens een veelbesproken interview met de Italiaanse tv-zender Sky Italia verklapte Romelu Lukaku vorig jaar dat hij in 2020 een aanbieding van City naast zich had neergelegd. De precieze omstandigheden van die ‘no-deal’ zullen wel nooit duidelijk worden, maar feit is dat de Engelse kampioen vorige zomer zijn Argentijnse troetelkind Sérgio Agüero liet vertrekken zonder dat een vervanger werd aangesteld. Wachtte manager Pep Guardiola toen al op de komst van Erling Braut Haaland?

Zonder spits won City nog wel de Premier League, maar werd het uitgeschakeld door Real Madrid in de Champions League. Van Erling Haaland wordt gehoopt dat hij de Engelse kampioen voor het eerst de Beker met de Grote Oren kan bezorgen. ‘De Champions League is mijn favoriete competitie, daar heb je je antwoord’, probeert hij gevat uit de hoek te komen. Haaland scoorde 23 goals in zijn eerste 19 Champions League-wedstrijden. Omgerekend naar minuten waarop hij op het veld stond was het elke 63 minuten prijs.

Maar ook in de competitie moet Haaland City kunnen helpen. Kevin De Bruyne bleef vorig seizoen steken op 8 assists in de Premier League. Het seizoen daarvoor waren het er 12, het seizoen daarvoor nog 20. ‘Ik hoop dat Kevin zijn aantal assists kan verhogen’, zegt Haaland met een glimlach. Als hij voor City koos, was het omdat hij weet met welke ploegmaats hij hier te maken kreeg. Hij ondervond het in de wedstrijden die hij zelf met Dortmund tegen City speelde. ‘De eerste 25 minuten raakte ik amper een bal. Ik weet nog dat ik dacht: alsjeblieft Gündogan, stop met dat tiki-taka-spel. Hoe City een match aanpakt en kansen creëert is een ander niveau.’

‘Dit is een grote uitdaging’, gaat Haaland verder. ‘Het is een nieuw land, een nieuwe competitie, een nieuwe coach, alles is nieuw. Maar ik weet wat het is hoe het is bij een nieuwe club te komen. Ik ben van mijn kleine Noorse club naar Molde gegaan (topclub in Noorwegen, nvdr.), daarna naar Salzburg en daarna naar Dortmund. Dat waren telkens grote stappen voor mij. Maar ik ben er telkens in geslaagd die te zetten.

‘Ik probeer te genieten van elk moment en probeer niet te veel te denken. Te veel nadenken is voor niemand goed.’ Waarop hij toch even stilstaat bij zijn woorden. ‘Maar ik probeer ook hard te werken. Er is in dit team een gigantisch potentieel. Terwijl City al landskampioen is. Dat is een goed teken. Ik volg City vanaf het eerste jaar onder Pep Guardiola. Ik weet exact hoe City speelt. Dat is het belangrijkste.’

Zelfbewust kijkt Haaland de interviewkamer rond. Daarna wil een Engelse journalist nog weten of hij ook topschutter zal worden. Hij wil al ‘ja’ antwoorden wanneer de perswoordvoerder hem een veelbetekenende blik toewerpt. Vakkundig rondt hij ook deze kans om iets voorbarigs te zeggen af. ‘Ik wil vooral genieten met de beste spelers ter wereld te spelen.’

Als een van de laatste Premier League-teams hervat City de trainingen maandag. Volgende week reist het naar de VS. Het duo De Bruyne-Haaland komt voor het eerst in actie op 20 juli, in een oefenwedstrijd tegen Club América uit Mexico in Houston. De Community Shield, of Engelse Supercup, tegen Liverpool is op 30 juli gepland. Een week later begint het nieuwe seizoen.