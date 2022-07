Je hebt fans, je hebt superfans en dan heb je Luc uit Denderleeuw. Luc is naar eigen zeggen ‘verslaafd’ aan de Britse band The Rolling Stones, en is verheugd dat ze maandag na acht jaar nog eens in België spelen. Niet dat hem dat tegenhield om de band elders bezig te zien. Maandag wordt zijn 169e Stones-concert. Bekijk zijn verhaal hierboven.