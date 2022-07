Rome brandt voor vierde keer in maand tijd: toeval of kwaad opzet?

Een zware brand heeft de Italiaanse hoofdstad zaterdagavond geteisterd. Een dichte, mogelijk toxische wolk van zwarte rook hing urenlang boven de stad. Opmerkelijk: het is al de vierde grote brand in Rome in een maand tijd. De politie onderzoekt of er een pyromaan aan het werk is.

Sluit ramen en deuren en draag een mondmasker als je buitengaat, dat kregen de inwoners van de Italiaanse hoofdstad Rome gisteravond te horen nadat ze meldden dat ze verschillende ontploffingen hadden gehoord. Boven de stad hing een grote rookwolk, veroorzaakt door een brand in het oosten van Rome. In het Centocelle Park waren vlammen te zien, vermoedelijk ontstond de brand in een nabijgelegen autosloperij rond 16 uur. Achttien autowrakken gingen in vlammen op, vandaar de angst dat de rook giftig kon zijn. Door de droogte en de felle wind kon het vuur zich snel verspreiden. Enkele gebouwen moest worden ontruimd, intussen konden de bewoners wel al terugkeren naar hun woningen. Aan het Circus Maximus, van waaruit de rookwolken zichtbaar waren, ­hadden 70.000 fans postgevat om een uitverkocht concert van Måneskin bij te wonen. De autoriteiten lieten het optreden doorgaan, maar drukten de bezoekers op het hart een mondmasker te dragen.

BREAKING 🇮🇹 : Massive explosion and fire in the Capital of Italy 'Rome'#Italy pic.twitter.com/BPKpOagLZa — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 9, 2022

Meer dan honderd brandweermannen en vijftig bluswagens werden ingeschakeld om het vuur te bestrijden. Het blussen duurde tot diep in de nacht. Verschillende brandweermannen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege problemen met de luchtwegen of doordat de intense hitte hen te veel werd.

Foto: ap

Afvalmaffia

‘We zoeken uit of het om kwaad opzet of nalatigheid gaat’, laat burgemeester Roberto Gualtieri weten. Claudio Mancini, parlementslid van het centrumlinkse Partito Democratico is stelliger: ‘De politie moet dringend uitzoeken of het over één persoon gaat of over een georganiseerde bende. Rome wordt aangevallen door brandstichters.’

Er is nog geen concrete verdachte op het oog, maar her en der klinkt het vermoeden dat de Italiaanse ‘afvalmaffia’ achter de vlammen zou kunnen zitten.

Reports Of Fire Coming From Centocelle Park This Smoke Could Be Toxic The Smoke Is Spreading Everywhere#Rome | #Italy pic.twitter.com/vQeobAdLmv — J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) July 10, 2022

Het was zaterdag al de vierde keer in minder dan een maand tijd dat Rome een grote brand te verduren kreeg. Een afvalverwerkingsbedrijf aan Malagrotta raakte eerder vernield door een uitslaande brand en het bosrijke gebied tussen Aurelio en Balduina kreeg al twee keer vlammen te verduren de voorbije weken. Tientallen hectaren pijnboombossen gingen daarbij verloren. De politie vond toen meerdere brandhaarden, wat het vermoeden van kwaad opzet versterkt.