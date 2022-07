Zaterdagavond is in de Oekraïense stad Chasiv Yar, in de Donetsk Oblast, een raket ingeslagen op een appartementsgebouw. Daarbij vielen minstens zes dodelijke slachtoffers. Volgens de Oekraïense kabinetschef Andriy Yermak gaat het om een ‘terroristische aanval van de Russen’.

Volgens de eerste berichtgevingen zouden al zes dodelijke slachtoffers gevallen zijn nadat Russische Uragan-raketten een flatgebouw van vijf verdiepingen raakten. Dat aantal zal wellicht nog oplopen, want het gebouw stortte in en nog zeker 30 mensen liggen onder het puin. ‘Volgens informatie van bewoners zitten waarschijnlijk 34 mensen vast in de ruïnes’, zei de lokale gouverneur Pavlo Kyrylenko. Volgens hem is het gelukt met twee mensen onder het puin contact te leggen. De reddingswerken worden voortgezet.

Andriy Yermak, stafchef van de Oekraïense president, veroordeelt de raketaanval. Hij zei in een Telegram-bericht dat de aanval ‘een nieuwe terroristische aanslag’ was en dat Rusland als gevolg daarvan moet gezien worden als ‘staatssponsor van terrorisme’.

Eerder dienden twee senatoren al een wetsvoorstel in om dit label te kunnen toepassen. Tijdens een bezoek aan Kiev uitten ze hun vertrouwen dat het voorstel zou worden geaccepteerd.

De uitspraken zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Het Russische ministerie van Defensie berichtte zaterdag wel over beschietingen op Chasiv Yar. Rusland, dat blijft volhouden bezig te zijn aan ‘een speciale militaire operatie’ om Oekraïne te demilitariseren en voor de denazificatie van het land, ontkent zoals steeds dat het zich op burgers heeft gericht.