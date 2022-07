Zeker veertien mensen neergeschoten in Zuid-Afrikaanse bar in Soweto

Bij een schietpartij in een bar in de gemeente Soweto zijn in de nacht van zaterdag op zondag veertien mensen gedood. Drie anderen zijn in kritieke toestand achtergelaten. Dat is vernomen van de Zuid-Afrikaanse politie.

De massaschietpartij vond zondagochtend in de vroege uurtjes plaats. Volgens politiecommissaris Elias Mawela kwamen minstens veertien mensen om het leven. Twaalf mensen stierven ter plekke, twee anderen bezweken later aan hun verwondingen. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Momenteel is wel al geweten dat de schieters met een minibus-taxi aan zijn komen rijden en het vuur geopend hebben op de vaste gasten van de kroeg. ‘Uit het primaire onderzoek kunnen we afleiden dat deze mensen het hier naar hun zin hadden. De bar had de juiste vergunningen en werkte binnen de juiste uren.’

Motief nog niet geweten

‘Plots hoorden ze schoten, toen probeerden mensen de herberg uit te rennen. We hebben op dit moment niet de volledige details van wat het motief is en waarom ze deze mensen als doelwit hadden’, vertelde Mawela aan persbureau AP. ‘Je kunt zien dat er een vuurwapen van hoog kaliber werd gebruikt en dat er willekeurig werd geschoten. Al die mensen hadden moeite om uit de kroeg te ontsnappen.’

De schietpartij in de Soweto-bar komt twee weken nadat 21 tieners dood werden gevonden in een bar in de stad Oos-Londen. De oorzaak van die sterfgevallen is nog niet bekendgemaakt door de autoriteiten, maar volgens functionarissen zijn de tieners niet neergeschoten of verpletterd in een stormloop.