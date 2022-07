Duizendtal betogers houdt sit-in voor Witte Huis en vraagt Biden abortus te verdedigen

Een duizendtal betogers is zaterdag naar het Witte Huis in Washington gestapt. Daar hebben de manifestanten een sit-in gehouden om de Amerikaanse president Joe Biden te vragen het grondwettelijk recht op abortus strenger te verdedigen. Zo riskeerden ze gearresteerd te worden, maar dat gebeurde niet.

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde maakte aan het grondwettelijk recht op abortus, kunnen staten afzonderlijk beslissen of ze abortus al dan niet verbieden: verschillende staten hebben dat al gedaan.

De betogers hielden protestborden omhoog met slogans als ‘Blijf met je rozenkransen van mijn eierstokken’, ‘Ruth (Bader Ginsburg, red.) heeft ons gestuurd’ en ‘Het is zo erg dat zelfs de introverten zijn komen opdagen’, bericht The Washington Post. Ze droegen groene kleren en bonden groene bandana’s aan de poorten van het Witte Huis: de kleur herinnert aan de Argentijnse strijd voor het recht op abortus.

Het protest werd georganiseerd door de Women’s March, schrijft The Washington Post. Dat is de beweging achter de landelijke betogingen op de dag dat Donald Trump ingesteld werd als president van de Verenigde Staten in 2017. Women’s March roept op tot een ‘summer of rage’, een zomer van woede.

President Biden, die zich niet in het Witte Huis, maar in zijn strandhuis in Delaware bevond, zou volgens de manifestanten niet krachtig genoeg gereageerd hebben op de beslissing van het Hooggerechtshof. Hij zegt echter dat zijn uitvoerende macht beperkt is. De beste manier om het recht te herstellen is volgens hem het aannemen van een federale wet. Willen ze dat bereiken, moeten federale kiezers de Democraten bij de verkiezingen in november een solide meerderheid geven.