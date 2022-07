Verkeerscamera's flitsen op alle Vlaamse snelwegen vanaf 129 kilometer per uur

Na een proefproject flitsen voortaan alle verkeerscamera’s op Vlaamse snelwegen vanaf 129 kilometer per uur. Wie sneller rijdt zal dus altijd een boete krijgen. Eind augustus zal dat op alle Belgische snelwegen het geval zijn. Dat moet de verkeersveiligheid ten goede komen, schrijft De Zondag.

‘Op de Vlaamse snelwegen werken de camera’s voortaan altijd en geldt enkel nog de technische tolerantie van 129 kilometer per uur. In Wallonië worden de laatste vier trajectcontroles met hoge tolerantiemarges de komende weken aangepast zodat tegen eind augustus alle marges op Belgische snelwegen verlaagd zijn tot 129 kilometer per uur. Ook bij de activering van nieuwe camera’s wordt flitsen vanaf 129 kilometer per uur de norm’, zegt Edward Lantsheere, woordvoerder van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in De Zondag.

Het proefproject, dat in oktober vorig jaar werd opgestart, moest nagaan of politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken indien er geen tolerantiemarges of quota’s worden toegepast. Op plekken met tolerantiemarges werd men vroeger pas geflitst aan een snelheid van 141 of 147 kilometer per uur. Door quota’s werd er op sommige momenten wel en op andere momenten niet geflitst.

Politie en parket zullen geen problemen ondervinden met de verhoogde instroom, verzekert het ministerie van Justitie. ‘Bij de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie zijn er aanwervingen gebeurd. Daarnaast is er nu ook een nationaal verkeersparket opgericht waarvoor de aanwervingen momenteel lopen. Dat zorgt ervoor dat we perfect in staat zijn om alles op te volgen’, aldus De Lantsheer.