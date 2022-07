Weerbericht | Zonnige dag aan zee

Zondag doet zijn naam eer aan en begint zonnig. In de loop van de dag duiken wolkenvelden op in het oosten en het centrum van het land.

Aan zee en in Belgisch Lotharingen blijft het zonnig. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 24 graden in het westen van het land. ‘s Avonds lossen de wolken op. ‘s Nachts schommelen de minima tussen 10 en 13 graden. Dat meldt het KMI.

Maandag wordt het droog. De dag begint opnieuw zonnig, maar later komen stapelwolken opzetten. In het westen en het centrum van het land houdt de zon stand, maar in het oosten overheersen de wolken. De maxima schommelen tussen 21 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum en Belgisch Lotharingen.

Ook dinsdag wordt overwegend zonnig en warm, bij maxima tot 27 graden aan zee en in de Hoge Venen en tot 31 graden in het centrum van het land. De wind is overwegend zwak en veranderlijk. In de Kuststreek steekt er in de loop van de namiddag een lichte zeebries op uit west tot noordwest.

Woensdag blijft de zon schijnen, maar in de loop van de dag draait de wind, waardoor het minder warm wordt. In het centrum en het zuidoosten van het land kunnen aanvankelijk nog temperaturen tot 33 graden genoteerd worden. Meer naar het noordwesten bereikt het kwik 28 graden, aan zee is dat 22 graden.