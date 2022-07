Red Panthers wervelen voorbij Chili naar kwartfinale tegen topfavoriet Nederland

De Belgische hockeyvrouwen hebben zich zaterdag op het WK in het Nederlandse Amstelveen zonder moeite geplaatst voor de kwartfinales. De Red Panthers versloegen Chili in een barragewedstrijd met ruime 5-0. In de kwartfinales wacht dinsdag een kraker tegen topfavoriet en nummer 1 van de wereld Nederland.

De Red Panthers grepen Chili meteen bij de keel en Stéphanie Vanden Borre (5.) hamerde snel op strafcorner de 1-0 binnen. Via Justine Rasir (13.), opnieuw Vanden Borre (14.) op strafcorner en Charlotte Englebert (19., pc) stond het bij de rust 4-0. De wedstrijd was gespeeld en na de pauze hielden de Belgische hockeyvrouwen makkelijk de controle. Englebert (30.) diepte nog uit tot 5-0.

De Red Panthers sloten de poulefase, na zeges tegen Zuid-Afrika (4-1) en Japan (3-0) en een nederlaag tegen Australië (0-2), af op de tweede plaats, achter The Hockeyroos. De Belgische hockeyvrouwen grepen als runner-up naast een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales, wat enkel was weggelegd voor de groepswinnaars. Het team van bondscoach Raoul Ehren moest daarom een barragewedstrijd (cross-over) afwerken tegen Chili, met als inzet een plaats in de kwartfinales. Op het vorige WK in 2018 sneuvelden de Panthers in de cross-overs tegen Spanje na shoot-outs.

In de kwartfinales krijgen de Panthers een heel andere opponent voor de kiezen. Daarin wacht dinsdag immers Nederland, voor eigen publiek in Amstelveen bovendien. Oranje liet in de groepsfase geen steek vallen en won van Ierland (5-1), Duitsland (3-1) en Chili (3-1). De Nederlandse hockeyvrouwen zijn tweevoudig titelverdediger op het WK en veroverden vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille.