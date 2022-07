Nu al zes kandidaten om Johnson op te volgen: ook Nadhim Zahawi kandidaat

Na minister van Transport Grant Shapps heeft ook minister van Financiën Nadhim Zahawi zich zaterdag kandidaat gesteld om de nieuwe Britse premier te worden. Hij riep Boris Johnson donderdag na enkele dagen van chaos openlijk op om meteen op te stappen.

Zahawi was minister van Onderwijs, maar werd dinsdag aangesteld als minister van Financiën nadat Rishi Sunak ontslag nam. Hij verdedigde Johnson in eerste instantie nog tegen de kritiek die hij kreeg na de de benoeming van het conservatieve parlementslid Chris Pincher op een hoge post in het parlement, ondanks het feit dat hij op de hoogte was van beschuldigingen van seksuele intimidatie. Uiteindelijk stelde hij dat de situatie niet meer houdbaar was en dat Johnson beter zou opstappen.

Als hij partijleider van de Conservatieve Partij zou worden en dus de nieuwe Britse premier, wil Zahawi de economie stabiliseren. ‘Mijn doel is eenvoudig: de opportuniteiten die mijn generatie heeft gekregen aanbieden aan alle Britten, wie ze ook zijn en waar ze vandaan komen’, zei hij volgens BBC. ’We zijn nu een vrije natie door de Brexit. Laat ons nu spreken over de mogelijkheden die we daardoor krijgen en die grijpen.’

Zahawi is de zesde kandidaat-opvolger voor Johnson. Ook minister van Transport Grant Shapps, ex-minister van Financiën Rishi Sunak, parlementslid Tom Tugendhat, procureur-generaal Suella Braverman en voormalig onderminister van Gelijke Kansen Kemi Badenoch hopen op de post. Topfavoriet, minister van Defensie Ben Wallace, en vicepremier Dominic Raab gaven dan weer aan geen kandidaat te zijn.

Johnson kondigde donderdag zijn aftreden aan als partijleider. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is.