Wout van Aert wint knap achtste etappe Ronde van Frankrijk

Wout van Aert heeft in het Zwitserse Lausanne de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven De groene trui toonde zijn snelle benen op een aankomst voor punchers en mocht al voor de tweede keer deze Tour het zegegebaar maken. Michael Matthews sprintte naar de tweede plek. Gele trui Pogacar werd derde.

Foto: reuters

Hoe kwam de zege tot stand?

Een etappe die op voorhand werd bestempelt als de kans voor de vroege vlucht zorgde voor heel wat nervositeit in het peloton. Heel wat renners, zoals Magnus Cort, probeerden dan ook in de vlucht te geraken, zonder succes. Het was pas toen onze landgenoot Frederik Frison aan de boom ging schudden dat er een afscheiding kwam. Enkel Mattia Cattaneo en Fred Wright gingen mee in de aanval. Het drietal kreeg, ondanks een massale valpartij in het peloton, nooit echt de gewenste grote voorgift van het peloton.

UAE en ook de manschappen van Jumbo-Visma hadden volledig de controle over de wedstrijd. Cattaneo zag het gevaar en deed het tempo voorin de hoogte ingaan. Frison, die over minder klimcapaciteiten dan zijn medevluchters beschikt, moest zo op goed 60 km van de finish laten lopen. Het tweetal leek lang op weg naar de zege, maar onder impuls van de manschappen van Wout van Aert en Jasper Philipsen, die beiden hun zinnen hadden gezet op een nieuwe sprint, werden de vluchters op goed 3km van de finish nog gegrepen.

Sprinten dus. Daarin werd een verschroeiend tempo opgelegd door de manschappen van Tadej Pogacar, die na gisteren een bisnummer in gedachten had. Van Aert leek even ingesloten maar kwam er toch op het juiste moment uit en maakte het knap af. Meteen goed voor zijn tweede zege deze Ronde van Frankrijk.

Wat deden de favorieten?

Een massale valpartij in het begin van de etappe zorgde voor heel wat paniek bij de klassementsmannen. Zowel Pogacar, Schachmann, Thomas, Quintana, Gaudu en O’Connor moesten voet aan grond zetten. Vooral Ben O’Connor ondervond de nodige hinder van de val en bengelde de hele etappe aan het staartje van het peloton en moest in het slot passen. Vooraf werd het nog bij het kransje kanshebbers voor het podium gerekend, maar nu lijkt zijn Ronde van Frankrijk al voorbij. Dankzij de derde plek van Pogacar, loopt de gele trui nog wat extra uit in het klassement.

Wat deden de Belgen?

Met Frison in de vroege vlucht en de ploegmaats van Wout van Aert als controlerende ploeg, reden de Belgen bijna constant in beeld. Met een aankomst die meer op het lijf van de punchers is geschreven, was dit een dag waarop Van Aert veel punten kon uitlopen. In de tussensprint leek Van Aert dan ook ook op weg om die pelotonspurt te winnen, maar zag hij Jasper Philipsen alsnog zijn wiel eerder over de streep gooien. Dat maakte de Kempenaar ruimschoots goed door de etappe te winnen. Van Aert ziet zo zijn voorsprong in het groene klassement nog wat groter worden.

Verder nog iets dat u moet weten?

Met Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) en Vegard Stake Laengen (UAE) zijn de eerste twee renners die deze Ronde van Frankrijk moeten verlaten vanwege een positieve coronatest bekend. Beide renners verschenen deze middag niet meer aan de start in Dole. Tadej Pogacar verliest zo een belangrijke pion in de ploeg. Afwachten of het virus de komende dagen nog meer slachtoffers gaat maken. Naast de coronaslachtoffers, nemen we vandaag ook afscheid van Kevin Vermaerke en Gianni Moscon. Vermaerke kwam hard ten val en moest met een pijnlijk sleutelbeen de strijd staken. Moscon was de voorbije dagen al niet in goeden doen en gaf er tijdens de rit de brui aan.

Ook achter de naam van Mathieu van der Poel stond er een groot vraagteken na de afgelopen dagen. De Nederlander gaf na de etappe richting La Superplanche des Belles Filles te kennen terug het goede gevoel te hebben en reed vandaag in dienst van de ploeg.

Rituitslag:

1. Wout van Aert

2. Michael Matthews

3. Tadej Pogacar

4. Andreas Kron

5. Alberto Bettiol

6. Aleksander Vlasov

7. Benjamin Thomas

8. Jonas Vingegaard

9. Bob Jungels

10. Tom Pidcock