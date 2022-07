Facebook en Instagram mogelijk offline deze zomer

Facebook en Instagram worden in Europa misschien offline gehaald deze zomer. Een Ierse waakhond oordeelde dat het moederbedrijf Meta geen gegevens van Europeanen met de Verenigde Staten mag delen. Als de EU-regelgevers daarmee instemmen zullen de sociale mediaplatformen bij ons dus niet meer gebruikt kunnen worden.

Het geschil is het resultaat van een langdurige juridische strijd tussen privacyactivisten en de Amerikaanse technologiegigant. In 2020 werd de bestaande overeenkomst over gegevensstromen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie nietig verklaard door het Europese Hof van Justitie.

In maart liet moederbedrijf Meta al weten dat ze bij gebrek aan een nieuw trans-Atlantisch kader voor gegevensoverdracht, niet ‘in staat zijn om hun belangrijkste producten en diensten, waaronder Facebook en Instagram, in Europa aan te bieden’.

De EU en de VS onderhandelen momenteel over een nieuwe tekst voor die het voor bedrijven zoals Meta mogelijk moet maken om alsnog aan trans-Atlantische gegevensoverdracht te doen, ongeacht het Ierse arrest. In maart bereikten de Europese waakhonden al een voorlopig politiek akkoord met Washington. Maar de onderhandelingen over de juridische details zitten strop. Het is eerder onwaarschijnlijk dat er voor het einde van dit jaar een definitief akkoord komt.

Een woordvoerder van de Ierse commissie voor gegevensbescherming bevestigde dat ze het blokkeringsbevel afgelopen donderdag naar de Europese toezichthouders hebben gestuurd. Zij moeten in de komende maand een standpunt innemen over dit besluit.

‘Dit ontwerpbesluit, dat beoordeeld wordt door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten heeft betrekking op een conflict tussen de Europese en de Amerikaanse wetgeving dat momenteel opgelost wordt’, liet een woordvoerder van Meta weten aan Politico. ‘We zijn tevreden over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Europa omtrent een juridisch kader dat de voortzetting van de grensoverschrijdende overdracht van gegevens mogelijk maakt. We verwachten dat dit kader ons in staat zal stellen om gezinnen, gemeenschappen en economieën met elkaar verbonden te houden.’

Facebook heeft meer dan 300 miljoen dagelijkse actieve gebruikers in Europa, goed voor meer dan 10 procent van alle gebruikers wereldwijd. Er is een nog hoger percentage Instagram gebruikers in Europa, goed voor meer dan een kwart van alle gebruikers.