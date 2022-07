In het begin van de oorlog veroverde Rusland het kleine Slangeneiland in de Zwarte Zee. Het geluidsfragment waarin een Oekraïense soldaat ‘go f* yourself’ zegt tegen een Russisch oorlogsschip, ging de wereld rond. Oekraïne verspreidt nu beelden waarop te zien is hoe hun geel-blauwe vlag opnieuw wappert op Slangeneiland. Bekijk het hierboven.