Grote verkeersdrukte op Europese wegen

Wie dit weekend met de wagen op vakantie vertrekt, houdt best rekening met lange files op de Europese wegen.

In Frankrijk lopen de vakantiefiles op tot bijna vierenhalf uur vertraging.

Op de A7 richting Marseille is het momenteel anderhalf uur aanschuiven. Alle verkeer dat langs de Mont-Blanctunnel richting Italië gaat, loopt tot 70 minuten vertraging op. Een ongeluk op de A9 ter hoogte van Montpellier, levert een file van 14 kilometer en twee kilometer op.

In Italië worden de meeste vertragingen veroorzaakt door inkomend verkeer vanuit Oostenrijk. Op de brennersnelweg is het op de A13 en A22 ruim anderhalf uur filerijden.

in Duitsland is het voorlopig nog relatief rustig rijden. Daar situeren de vakantiefiles zich hoofdzakelijk in het Zuiden van het land, rond Munchen. Zondag wordt er meer drukte verwacht.

Op de Belgische snelwegen staat in totaal zo’n 32 kilometer file. Koploper is de Antwerpse ring richting Gent, waar het verkeer op dit moment meer dan een kwartier vertraging oploopt. Voor wie op de E40 richting Gent rijdt, is het meer dan tien minuten filerijden ter hoogte van Erpe-Mere.va