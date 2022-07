Toen Andrea Jenkyns, een Conservatieve Britse politica, donderdag aankwam in het parlement, stak ze haar middenvinger op naar betogers. Een dag later is ze onderminister van Onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk, toch nog steeds het land van de decency, levert haar dat bakken kritiek op. Bekijk het incident in de video hierboven.