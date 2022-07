‘Vlaanderen heeft nood aan een watercommissaris’

Een inter­nationaal expertenpanel heeft een tienpuntenplan klaar om Vlaanderen beter te beveiligen tegen overstromingen. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws zaterdag en bevestigen Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir. Er zou onder meer een watercommissaris moeten komen, schrijven ze.

Het rapport werd opgesteld op vraag van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het expertenrapport komt ongeveer een jaar na de verwoestende overstromingen in Wallonië en een deel van Vlaanderen.

‘Als water niet de ruimte krijgt die het nodig heeft, dan maakt het die ruimte zelf zoals vorige zomer is gebleken’, zegt Henk Ovink, voorzitter van de expertengroep. Die ruimte voor water dient overal in Vlaanderen aanwezig te zijn, niet enkel in de valleien. Hij pleit voor grondige veranderingen.

Weerbaar waterland

Met ‘Weerbaar Waterland’, zo heet het rapport, formuleert het expertenpanel een aangepaste strategie voor de waterzekerheid in Vlaanderen. Zo moet er een watercommissaris komen die de leiding krijgt over alles wat in Vlaanderen met waterveiligheid te maken heeft, vergelijkbaar met de ‘Deltacommissaris’ in Nederland. Experten pleiten er ook voor om rivieren en waterlopen meer ruimte te geven, zodat ze opnieuw kunnen meanderen en - indien ­nodig - buiten hun oevers kunnen treden. Ook moeten sponslandschappen, zoals moerasgebieden, hersteld worden en moet in steden en dorpen de nadruk liggen op minder verharding.

De aanpassingen zijn erg belangrijk tegen de achtergrond van klimaatverandering, vinden de experts. Die zou zorgen voor meer overstromingen en meer maatschappelijke en economische schade.

Ministers Lydia Peeters (Mobiliteit en Openbare Werken, Open VLD) en Zuhal Demir (Omgeving, N-VA) zijn tevreden met het rapport en beloven er mee aan de slag te gaan. Voor oppositiepartij Groen oogt het rapport dan weer te mager. ‘Het stelt wat iedereen al lang weet: stop met Vlaanderen vol te betonneren.’ Zij willen vooral dat er gehandeld wordt.