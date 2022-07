Vlaamse regering wil één computersysteem voor meldingen over kinderopvang

Een nieuw computersysteem in de kinderopvang, moet het mogelijk maken om problemen in kinderdagverblijven sneller op te sporen. De Vlaamse regering maakt daar 1,7 miljoen euro voor vrij.

Uit een rapport van Audit Vlaanderen blijkt dat het met het huidige computersysteem te moeilijk is om gevolg te geven aan klachtenmeldingen in crèches. Om het toezicht in de kinderdagverblijven te optimaliseren wil de Vlaamse regering dat alle informatie wordt verzameld in één nieuw systeem. De regering maakt daar 1,7 miljoen euro voor vrij.

Verder moet dat bedrag ook dienen om inspectieverslagen van crèches openbaar en toegankelijk te maken, vindt Crevits. ‘Inspectieverslagen zijn vaak heel technisch. Voor mij is het belangrijk dat mensen daar wat zicht op krijgen, en dat kan op een heel begrijpelijke manier.’

‘We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we wat op een goede manier ter beschikking kunnen stellen via de computer’, zegt Crevits. ‘Ook dat wordt meegenomen in de software-investeringen die we doen.’ De minister hoopt hierover tegen het einde van het jaar meer duidelijkheid over te hebben.

Het besluit komt er nadat een baby overleed in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje.