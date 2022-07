Woedende Sri Lankanen bestormen huis van president

Een menigte protesterende Sri Lankanen heeft het op het huis van president Gotabaya Rajapaksa gemunt. Die zocht intussen veiliger oorden op. Het eiland gaat door een diepe crisis.

Het zou gaan om enkele duizenden betogers in de stad Colombo, de economische hoofdstad van Sri Lanka. Barricades rond de presidentiële woonst hielden geen stand en verschillende mensen konden de woonplaats binnendringen. Er werd geschoten door de politie, maar er is geen melding van gewonden of doden.

President Rajapaksa zit op een veilige plaats en heeft de partijtoppers tot bij hem geroepen voor spoedoverleg.

De betogers hebben Sri Lankaanse vlaggen bij zich en dragen helmen. Ze zijn enorm misnoegd over de aanhoudende malaise in het land. Daarvoor houden ze president Rajapaksa verantwoordelijk. Dat laten ze ook weten via de slogans die ze scanderen. Zijn wanbeleid werd door de coronacrisis enkel uitvergroot. Nu zit het eiland op een berg schulden en heeft het amper nog buitenlandse valuta. Olie en brandstof is er schaars geworden, waardoor mensen er niet langer mogen gaan tanken.