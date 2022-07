Japan rouwt op dag na moord op ex-premier

Het lichaam van de vermoorde oud-premier Shinzo Abe is aangekomen in de hoofdstad Tokio. Het land is in rouw, maar trekt desondanks naar de stembus op zondag.

In een grote, zwarte lijkwagen werd het lichaam van Abe teruggebracht van Nara naar Tokio. De echtgenote van de voormalige premier reisde mee. Het hele land is in rouw. Uit alle uithoeken van de wereld wordt de aanslag veroordeeld en wordt gecondoleerd.

De tragische thuiskomst speelde zich af tegen een achtergrond van verkiezingsposters en slogans. Want hoewel regeringspartij LDP om sereniteit en een campagnestop vroeg, gaat de verkiezingsrace verder. Zondag verkiezen de Japanners een nieuw parlement. Abe gold als prominent lid van de nationalistische en liberale LDP-partij. Die stonden voor de moord in de peilingen op winst.

Abe werd op vrijdagmorgen bij klaarlichte dag neergeschoten en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De 41-jarige schutter Tetsuya Yamagami knutselde daarvoor eigenhandig een wapen in elkaar. Intussen raakte bekend dat hij Abe’s lidmaatschap van een niet nader genoemde groep hekelde. Kort na de aanslag meldden lokale media dat de schutter hem doelbewust wilde vermoorden omdat hij ontevreden was over hem. De man zou een ex-militair zijn uit de buurt. In zijn huis werden explosieven gevonden.

Het land blijft verweesd achter. Japan staat bekend als kalm, geweldloos land. Aanvallen van dergelijk kaliber zijn dan ook erg uitzonderlijk. ‘Dit verandert ons land voorgoed’, zei een Japans veiligheidsexpert al kort na de aanslag.