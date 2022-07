Cactusfestival | Een half feest zonder de schone en het beest

Nadat Robert Plant en Alison Krauss op het laatste moment hun concert op het Cactus Festival afzegden, was het aan Belle and Sebastian de meubelen te redden.

Twintig minuten voor het concert van Robert Plant en Alison Krauss kwam StuBru-gezicht Kirsten Lemaire met een pijnlijke boodschap: Krauss had griep, de show van de voormalige frontman van Led Zeppelin en de Amerikaanse bluegrasschanteuse werd gecanceld. Een flinke domper voor het Brugse Cactus Festival, want het verbond tussen de schone en het beest was hét concert van de openingsavond in het Minnewaterpark.

Het was te laat om nog een vervanger te zoeken, als compensatie zou headliner Belle and Sebastian een kwartiertje vroeger aan zijn set beginnen. Zo bleef er alsnog een gat van twee uur over dat de festivalgangers moesten overbruggen. Het Cactus-publiek toonde zich bijzonder beleefd. Er werd niet met bier gegooid, noch gejouwd, enkel nog wat meer gekuierd, gepalaverd, gegeten en gedronken.

Teleurstelling wegspoelen

‘Hebben jullie genoeg bier op?’ vroeg Stuart Murdoch toen hij het podium betrad met zijn metgezellen. Was de frontman van Belle and Sebastian er niet helemaal gerust in? Na het concert van Plant en Krauss had hij wellicht de bal maar binnen te koppen, nu moest hij eerst nog die teleurstelling bij het publiek wegspoelen.

Foto: Koen Bauters

Het achtkoppige gezelschap liet zich niet uit zijn lood slaan. The boy with the arab strap werd voor de voeten gegooid, met zijn kekke orgeltje, handclaps en rinkelende gitaren bracht het het publiek meteen op temperatuur. De fluitsolo spuide zoveel joie-de-vivre dat de wijd uitlopende pantalon van Murdoch er spontaan van begon te wapperen.

Dat nummer was meteen zo’n prettig culthitje waar de Schotse groep in grossiert. Belle and Sebastian zat nooit in de voorhoede van de britpop noch de indierock, de groep bleef een snoepje voor liefhebbers van bitterzoete indiepop. Zijn eerste albums van midden jaren negentig zijn intussen fel gegeerde objecten, maar een breed publiek wist de band er nooit mee te bereiken.

Paar zinnen Nederlands

She’s losing it was nog zo’n pareltje van zijn klassieke debuut Tiger milk, alweer aangevuurd door een goedgezind akoestisch gitaartje. Murdoch heeft een dunne stem en moest soms vechten voor de hoge noten, maar dat compenseerde hij met een extra dosis inleving.

De zanger zocht voluit de connectie met het publiek. Hij begroette iedereen met een paar zinnen Nederlands en vertelde hoe ‘Piazza, New York catcher’ over de ontluikende liefde tussen hem en zijn Amerikaanse vrouw ging. Hij legde extra tederheid in zijn stem, en ging dramatisch op de knieën. Bij ‘Sukie in the graveyard’, dat multi-instrumentaliste Sarah Martin bedacht met melodica, overtuigde hij iedereen om te dansen.

Bij zijn vorige plaat had Belle and Sebastian over een andere boeg gegooid, met meer synths en discobeats. Voor het nieuwe A bit of previous zou de band naar LA trekken om er te werken met succesproducer Shawn Everett, maar corona dwarsboomde die plannen. En zo kwam de groep weer uit bij zijn oude, vertrouwde mix tussen Northern soul en de uptemporitmegitaren van The Smiths.

Oohs met een lik dwarsfluit

Nieuw spul als Talk to me, talk to me ging er vlot in, maar het waren toch de warme trompet en weemoedige cello van hitje Funny little frog die de harten veroverden. Of het pittige Like Dylan in the movies, een nummer over het gewelddadige Glasgow van weleer waar de androgyne Murdoch in elkaar geslagen werd omdat hij ‘niet mannelijk genoeg was.’

Foto: Koen Bauters

Even soulvol als aangrijpend klonk If they’re shooting at you, een nieuwe song over verloren zijn en aan de grond zitten die door de oorlog in Oekraïne een heel andere betekenis had gekregen. ‘If they’re shooting at you kid, you must be doing something right’, zong Murdoch. Martin drapeerde er gloedvolle ‘ooh oohs’ en een lik dwarsfluit overheen.

Het was de opmaat naar de finale, waarin de drums dikker werden aangezet en de synths de gitaren wat verder weg drukten. Judy and the dream of horses profiteerde van een dubbele blokfluitsolo, I didn’t see it coming en Sleep the clock around pompten het tempo nog een keer op. ‘Make me dance, I want to surrender’, zong Murdoch nu een stuk snediger.

Het publiek was klaar om die smeekbede te gehoorzamen, maar toen zat de tijd erop, zelfs een toegift kon er niet meer vanaf. Al bij al was dit geen onthoofde avond, maar wel eentje waarin het middenrif er werd uitgeknald. En dat zat toch ook niet lekker. Zonder de schone en het beest was het maar een half feest.

Belle and Sebastian, gezien op 8 juli op het Cactus Festival (***)