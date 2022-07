Elon Musk torpedeert aankoop Twitter

De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil het sociale netwerk Twitter dan toch niet kopen. Hij heeft het akkoord voor de verkoop, ter waarde van 44 miljard dollar (43 miljard euro), voor beëindigd verklaard.

Dat blijkt uit een document dat de Amerikaanse beurswaakhond (SEC) vrijdag gepubliceerd heeft. Twitter laat Musk echter niet zomaar gaan.

Volgens het team van Musk heeft Twitter niet voldoende informatie verschaft over het aantal spamaccounts en nepaccounts op het sociale netwerk. Dat aantal is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat dergelijke accounts niet reageren op advertenties. Dat Twitter nagelaten heeft om het team van Musk de nodige gegevens te verstrekken om beweringen over spamaccounts en nepaccounts te verifiëren, komt volgens de advocaten van Musk neer op contractbreuk.

Boete

Musk had eerder al gedreigd niet door te gaan met de deal, als Twitter niet kon aantonen dat spamaccounts en nepaccounts minder dan vijf procent uitmaken van de gebruikers die advertenties zien. Wekenlang zette hij vraagtekens bij de gegevens die Twitter hem verschafte, wat analisten zagen als een poging om de aandelenkoersen van het socialemediabedrijf omlaag te duwen. De aandelen kelderden meer dan 6 procent in de nabeurshandel na de aankondiging.

Door af te zien van de deal, die in april werd gesloten, riskeert de miljardair een boete van 1 miljard dollar (980 miljoen euro) en een rechtszaak. Bret Taylor, bestuursvoorzitter bij Twitter, liet op Twitter weten dat de raad van bestuur ‘vastbesloten’ is ‘om de transactie af te sluiten tegen de prijs en voorwaarden overeengekomen met Mr. Musk en plant om juridische stappen te ondernemen om de overeenkomst af te dwingen’.