Headliners Cactus-festival zeggen show last minute af wegens griep

Robert Plant en Alison Krauss hebben twintig minuten voor hun optreden op het Brugse Cactusfestival hun show moeten annuleren, meldt onze redacteur die ter plekke is. Krauss heeft de griep en haar stembanden trekken het niet.

Op Rock Werchter velde covid al The Regrettes en Clairo, een keelinfectie hield Sam Fender van het podium. Ook op het Cactusfestival moesten headliners afzeggen, dit keer wegens de griep. Het sterrenduo Robert Plant en Alison Krauss zou samen garant staan voor een magische avond in het Minnewaterpark, maar Krauss moest zich excuseren omdat haar stembanden het niet trekken.

‘Tot onze grote spijt moeten we het optreden van vanavond afzeggen. Helaas is Alison Krauss getroffen door een griepvirus dat haar stembanden heeft aangetast en daardoor niet in staat is om te zingen’, aldus de mededeling van het festival. Krauss zou wel twee keer negatief hebben getest op covid-19.

Robert Plant, vocalist en frontman van Led Zeppelin, is legendarisch omwille van zijn indrukwekkende stembereik. Zo ook in deze samenwerking met vocaliste/violiste Alison Krauss, die met 27 Grammy’s op de schouw, mee aan de basis lag van een nieuwe, verfrissende wind binnen de country en bluegrass. In 2007 tekenden ze samen voor Raising sand, een succes dat meteen door pers en publiek in de armen werd gesloten.