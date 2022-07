Deense laatbloeier houdt spanning in de Tour

Indrukwekkend, hoe Tadej Pogacar zijn kaarten op tafel gooide op La Planche des Belles Filles. Maar ongenaakbaar? Eén renner durfde hem aan te vallen, bijna met succes. Jonas Vingegaard is bovendien een Deen die van hittegolven houdt.

Je hebt jeugdige supertalenten over wie het peloton al praat ­wanneer ze nog niet met de auto mogen rijden – zoals Tadej ­Pogacar, Egan Bernal, Remco Evenepoel. En je hebt er die veel trager, in de luwte openbloeien – zoals Jonas Vingegaard.

Pogacar fietst zo autoritair door deze Tour dat hij onhoudbaar op weg lijkt om op zijn 23ste de ­jongste renner in de geschiedenis te worden die drie Tourzeges op zak steekt. Het lijkt haast onfair dat deze gulzige heerser ook de witte trui voor beste jongere in zijn bezit heeft. Want die moet toch een ­aanmoediging zijn voor aan­stormende talenten?

Ouder dan je denkt

In de zenuwslopende slotmeters op La Super Planche des Belles ­Filles werd vrijdag duidelijk ­welke renner deze Tour spannend kan houden: Jonas Vingegaard uit Hillerslev, een dorp op het Deense platteland. Zijn aanval op het allersteilste stuk van de klim lijkt het verhaal van een groentje dat de gevestigde orde uitdaagt – mislukt weliswaar, maar Pogacar moest zich toch dubbel plooien.

Ondanks zijn tweede plaats in de rangschikking rijdt Vingegaard vandaag niet in de witte trui van beste jongere: hij wordt in december al 26 – ruim twee jaar ouder dan de Sloveen – en komt voor het jongerenklassement dus niet in aanmerking.

Nochtans is deze Tour pas de derde grote ronde voor deze laatbloeier, na de Vuelta in 2020 en de Tour ­vorig jaar. Die zou hij normaal niet eens rijden: hij was de vervanger van Tom Dumoulin die met een vertrouwenscrisis kampte, en nam noodgedwongen het kopmanschap bij Jumbo-Visma over toen Primoz Roglic na een val de wedstrijd verliet. De Deen verbaasde daarop zichzelf en iedereen door op de flanken van de ­Ventoux – in de legendarische rit die Wout van Aert won – Pogacar even uit het wiel te rijden. Hij is de enige renner die dat in de Tour al gepresteerd heeft. In Parijs eindigde hij als tweede.

In Denemarken doet hij sindsdien de supportersharten sneller slaan. In het Deense deel van deze Tour klonk het ‘Jonas, Jonas’ langs de kant van de weg bijna even hard als het ‘Wout, Wout’ in België en Noord-Frankrijk.

Een winnaarstype is Vingegaard nochtans niet: amper zeven zeges in zijn profcarrière, met als hoogtepunten ritzeges in de Ronde van Polen en de Dauphiné. Maar hij klimt wel zo snedig dat hij de enige lijkt die de Tour van 2022 spannend kan houden. Alleen van hem lijkt het aannemelijk dat hij op een superdag Pogacar in het verlies rijdt. En aangezien Primoz Roglic door zijn val op de kasseien al ­minuten verloren heeft en met zware pijn rondrijdt, mag aan­genomen worden dat Vingegaard stilzwijgend ook tot enige kopman gepromoveerd is bij het sterke Jumbo-Visma.

Archiefbeeld Vingegaard. Foto: AFP

Vis kuisen in de mijn

Dat frêle Jonas zo’n late doorbraak kent, heeft een logische verklaring. Deense jeugdwedstrijden zijn het terrein van stevige knapen – genre Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen – die zich niet snel door de wind van de weg laten blazen. Dat is niets voor een vlieggewicht als Vingegaard, die pas laat aan zijn schriele jongetjeslijf is ontgroeid. Een ­stoere Viking zal hij ook nooit ­worden, met zijn zestig kilo voor 1,75 meter. Dat was pijnlijk duidelijk na zijn materiaalpech in de ­kasseienrit naar Arenberg, toen hij per ongeluk de fiets van Nathan Van Hooydonck kreeg aangereikt: het leek wel een kind op de fiets van zijn ­vader – hij raakte niet eens in het zadel.

Toen Vingegaard op zijn zestiende kennis maakte met wedstrijden in Italië, bleek dat hij als het omhoog ging wel bij de beteren was. Toch wierp de Deen zich niet in een groot buitenlands avontuur. Hij bleef in Denemarken wonen, combineerde trainingen met ­ochtendshifts in de vismijn: ­handenarbeid maakt hem rustig.

Zijn eerste profjaren reed bij het bescheiden Team ColoQuick. Tot ze bij Jumbo-Visma ter ore kregen dat een onbekende Deen op ­training in Spanje het Strava-record op een voor trainende profs populaire col aan flarden had ­gereden. Toen kreeg hij de kans om bij dat topteam te testen. Dat deed hij zeer overtuigend.

Toch zagen ze bij Jumbo-Visma aanvankelijk geen kopman in ­Vingegaard. In zijn eerste grote ronde, de Vuelta 2020, bewees hij Roglic gouden diensten bergop, maar eindigde hij 41ste. Een jaar later werd hij pas in extremis als vervanger van Dumoulin opgeroepen voor de Tour.

Zijn puike prestaties en tweede plaats in die editie veranderden ­alles. De ploeg gaf hem nu ook voor het eerst de kans om aan zijn positie als tijdrijder te werken in de windtunnel. Met succes: in de ­eerste rit van deze Tour eindigde hij zevende, net voor Roglic. Nochtans liggen langere en glooiendere tijdritten hem veel beter.

Mentaal is Vingegaard lange tijd wat wankel geweest. Toen hij voor het eerst de leiderstrui mocht aantrekken in een rittenkoers – de Ronde van Polen in 2019 – sliep of at hij amper van de zenuwen en zakte ’s anderendaags door het ijs. Aan dat euvel heeft hij gewerkt, naar eigen zeggen met steun van ploegmaat Roglic, die nogal onverstoorbaar is.

Zelf dankt hij zijn grotere rust ook aan zijn vriendin Trine, die hij als zijn mental coach beschouwt, en aan het vaderschap van een dochtertje: ‘Je beseft dan makke­lijker dat niet alles staat of valt met een gewonnen of verloren ­wedstrijd.’

Some like it hot

En toch: tweede in de Tirreno ­Adriatico, zesde in de Ronde van het Baskenland, tweede in de ­Dauphiné: mooie resultaten, maar maak je met die adelbrieven reëel aanspraak om een van zelfvertrouwen blakende klasbak als Pogacar te onttronen?

Pogacar noemde hem vrijdag ‘wellicht de beste klimmer van het peloton’, met een vleugje valse ­bescheidenheid wellicht. Maar wie weet? In een interview net vóór de Tour zei Vindegaard: ‘Ik ben ­erachter gekomen dat ik beter ­acclimatiseer in warme omstandigheden dan veel andere renners. Als het kwik boven de 30 graden stijgt, voel ik me in mijn element, terwijl anderen dan in moeilijk­heden komen. Ook Pogacar is een van die renners die meer moeite heeft met hoge temperaturen.’

En wat voor weer wordt er ­volgende week verwacht in zuidelijk Frankrijk, terwijl de renners de ene topzware Alpenrit na de andere aansnijden? La canicule, met temperaturen tot 38 graden in de tweede helft van volgende week.