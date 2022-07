Elise Mertens en Shuai Zhang geplaatst voor dubbelfinale Wimbledon

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Chinese Shuai Zhang geplaatst voor de finale van het dubbelspel op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Mertens versloeg vrijdag in de halve finales op het Londense gras de Amerikaanse tandem Danielle Collins/Desirae Krawczyk in drie sets: 6-2, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Mertens (WTA 1 dubbel) en Zhang (WTA 4 dubbel) vormen in Londen het topreekshoofd.

In de finale wachten de Tsjechische tweede reekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die in de halve finales de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en Letse Jelena Ostapenko versloegen in tweemaal 6-2.

De 26-jarige Mertens won het dubbeltoernooi vorig jaar samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei. Daarvoor won ze ook al twee andere Grand Slams in het dubbel: de US Open 2019 en de Australian Open 2021 met de Wit-Russin Aryna Sabalenka. Dit jaar haalde de Limburgse de halve finales van de Australian Open en de achtste finales op Roland Garros, samen met de Russin Veronika Kudermetova. Die laatste is afwezig in Londen door de uitsluiting van alle (Wit-)Russische spelers na de Russische inval in Oekraïne.

In het enkeltoernooi werd Mertens (WTA 31) uitgeschakeld in de vierde ronde (achtste finales) door Ons Jabeur, de Tunesische nummer twee van de wereld.