President Biden ondertekent uitvoeringsbesluit om recht op abortus te garanderen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een uitvoeringsbesluit ondertekend om de abortusrechten van vrouwen te garanderen. Dat meldt nieuwszender CNN. Het besluit is een reactie op de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof twee weken geleden om een einde te maken aan het grondwettelijk recht op abortus.

Bedoeling van het uitvoeringsbesluit is om de toegang tot abortusmedicatie en noodanticonceptie te garanderen, en de privacy van patiënten te beschermen. Ook moet het de veiligheid en de juridische opties verbeteren van personen die een beroep willen doen op abortusdiensten, of die aanbieden.

Ondanks dergelijke uitvoeringsbesluiten is Biden niet bij machte om het recht op abortus zelf te herstellen in het hele land. De snelste manier om dat te doen, zei Biden, is dat het Amerikaanse volk tijdens de midterm-verkiezingen in november meer Congresleden verkiest die federale wetgeving steunen om toegang tot abortus te beschermen, zei hij vrijdag in het Witte Huis aan CNN.

Sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof krijgen staten afzonderlijk de keuze of ze abortus al dan niet verbieden. Verschillende staten hebben dat sindsdien gedaan.