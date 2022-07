Oud-minister van Financiën Rishi Sunak stelt zich kandidaat om Boris Johnson op te volgen

De voormalige Britse minister van Financiën Rishi Sunak heeft vrijdag zijn kandidatuur aangekondigd om Boris Johnson op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en dus als premier.

De 42-jarige Sunak wordt beschouwd als een van de favorieten. Hij stapte dinsdag na een nieuw schandaal op vlak na zijn collega op Volksgezondheid, Sajid Javid.

Hun aftreden leidde tot een stroom van ontslagen uit de regering, die donderdag eindigde met het dramatische afscheid van Johnson zelf.

Sunak is niet de eerste die zich officieel kandidaat stelt om Johnson op te volgen als premier. Het Britse conservatieve parlementslid Tom Tugendhat ging hem voor. Tugendhat had in januari, naar aanleiding van ‘Partygate’, ook al gezegd zich kandidaat te willen stellen voor het premierschap.