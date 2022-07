Klacht bij Zwitsers gerecht tegen Belgische topondernemer na De Standaard-onderzoek

De Zwitserse ngo Public Eye, het Platform voor de bescherming van klokkenluiders in Afrika (PPLAAF) en het pan-Afrikaanse anticorruptienetwerk Unis hebben een strafrechtelijke klacht ingediend bij het Zwitserse gerecht opdat het een onderzoek zou instellen naar de Belgische zakenman Philippe de Moerloose en de bank UBS in Genève en Zürich. Dat heeft de ngo Public Eye vrijdag bekendgemaakt op haar website.

De indieners willen dat de Zwitserse speurders onderzoeken of er sprake is van mogelijke witwasactiviteiten en een gebrek aan waakzaamheid met betrekking tot financiële transacties van de kant van UBS.

Volgens de organisaties zou Philippe de Moerloose, die nauw samenwerkte met de voormalige Congolese president Joseph Kabila (aan de macht tussen 2001 en 2019), in september 2012 via een UBS-rekening in Zürich op naam van een offshorebedrijf zeven miljoen dollar hebben ontvangen van een landbouwbedrijf dat door de Kabila-clan wordt gecontroleerd. Het gaat om ‘steekpenningen van Chinese bedrijven aan Congolese leiders in het kader van een mijnbouwcontract’, aldus de organisaties, die hebben geprobeerd om de weg die deze fondsen hebben afgelegd, te traceren.

Nog volgens het consortium bracht de verkoop in 2013 van een gebouw in de hoofdstad Kinshasa, ‘aangekocht door een schermvennootschap van de familie Kabila’, 12 miljoen dollar - die werd overgemaakt naar een UBS-rekening in Genève - in het laatje voor Philippe de Moerloose.

De Belgische ondernemer maakt al het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek naar omkoping van Congolese ambtenaren. Zo leidde de artikelenreeks ‘Congo hold-up’, die werd gepubliceerd door deze krant, Le Soir en mediapartners van European Investigative Collaborations (EIC), tot huiszoekingen en een gerechtelijk onderzoek door het Belgische federale parket.

Maandenlang onderzochten De Standaard en achttien andere internationale media miljoenen interne documenten en geldtransacties van de Afrikaanse bank BGFI. De afdeling in het Congolese Kinshasa stond onder controle van de clan-Kabila, die ze gebruikte om staatsgeld te stelen. Voor het eerst wordt tot in detail getoond welke mechanismes ze gebruikten en welke bedragen ze stalen. De schaal van de staatsroof is adembenemend.Lees hier het onderzoek >