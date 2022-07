Druk weekend door vakantie-uittocht: wanneer kunt u het best vertrekken?

Door de start van de schoolvakantie en het bouwverlof wordt het voor het eerst druk op de Europese wegen. Hier alvast een overzicht van de drukste momenten dit weekend.

Wie vandaag nog vertrekt, kan met kleinere files te maken krijgen, meldt Touring. Op zaterdag 9 juli wordt erg moeilijk verkeer verwacht met files richting het zuiden. Zondag zullen er, op enkele regio’s na, geen problemen zijn. Wellicht duiken dan alleen in Zwitserland verkeersproblemen op.

Vertrek

In Frankrijk begint dit weekend de schoolvakantie. Zaterdag is een rode dag in heel het land met erg moeilijk verkeer door lange files. Vermijd de A10 Parijs – Orléans tussen 7u en 15u en de A7 Lyon en Orange tussen 10u en 19u.

Op zondag worden er, met uitzondering van de Rhônevallei (A7 Lyon-Orange), geen problemen verwacht.

In Duitsland en Oostenrijk verwacht men verkeersdrukte met wat kleinere files op zaterdag. Op zondag verloopt het verkeer er vlot. In Zwitserland verwacht men het ganse weekend lange files.

In Oostenrijk zal er vooral druk verkeer zijn met lichte vertragingen op de A10 Salzburg – Villach – Slovenië, op de A9 Wels – Graz – Maribor en op de A12/A13 Kufstein - Innsbruck – Brenner – Italië.

Terugkeer

Voor de terugkeer worden dit weekend vooral in Zwitserland problemen verwacht. In België wordt het druk op zaterdagvoormiddag met files in de richting van de kust, op de E411 in de richting van de Ardennen en op de E19 en de E17 richting Parijs. Tot vrijdagavond kan het ook erg druk zijn op de ring van Brussel en in de omgeving van Antwerpen en Luik.

Op zaterdag verwacht men voor de terugkeer erg druk verkeer met kleinere files in de Franse regio’s Auvergne-Rhône-Alpes en de Middellandse Zee. Vooral op de A8 tussen de Italiaanse grens en Salon-de-Provence zal het erg druk zijn. In de rest van Frankrijk worden geen verkeersproblemen verwacht.

Voor de terugkeer uit Duitsland en Oostenrijk worden op zaterdag en zondag files voorspeld. Dit zijn de drukste assen in Duitsland: de A5 Karlsruhe – Basel, de A8 Karlsruhe -Stuttgart - München – Salzburg, de A9 Nürnberg – München, de ring (A99) van München, de A3 Frankfurt - Nürnberg – Passau en de grensovergangen met Oostenrijk in Kufstein, Füssen en Passau.

Op zaterdag wordt het aanschuiven aan de Zwitserse St.-Gothardtunnel richting het zuiden en op zondag voor de terugkeer.

In Italië en Spanje verwacht Touring enkel op zaterdag zeer moeilijk verkeer met lange files.