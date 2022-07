Recordtransfer afgeketst: Muriqi raakt niet door medische testen bij Club Brugge

Vedat Muriqi (28) wordt niet de nieuwe recordaankoop van Club Brugge. De Kosovaarse spits zou overkomen voor 10 à 11 miljoen en er lag een vierjarig contract klaar, maar hij raakte niet door zijn medische testen.

Muriqi was donderdagavond vol goeie moed in Zaventem geland. ‘De aanbieding van Club Brugge was de beste’, zei hij nog. ‘Maar laat ons nog even wachten tot ik heb getekend.’

De handtekening zal echter niet meer volgen. De tests waren net als eerder bij Benik Afobe en Andy Carroll onvoldoende. Uit de analyse bleek dat het nog een week of acht zou duren vooraleer Muriqi wedstrijdfit zou zijn. Bij Club dachten ze nog aan een oplossing en deden ze hem en Lazio een nieuw voorstel, waarbij ze hem zouden huren met optie tot aankoop. Maar dat voorstel werd door de speler niet weerhouden en dus is de transfer afgeketst. Er bestaat altijd nog een (heel) kleine kans dat dit later in de mercato iets wordt, maar daar ziet het op dit moment dus niet naar uit. Club kan alweer op zoek naar een nieuwe spits.