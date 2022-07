Pogacar nog iets steviger in het geel na ritwinst

Met aankomst boven La Superplanche des Belles Filles stond er voor het Tourpeloton een eerste finish bergop op het programma, op een col van eerste categorie. Een eerste test bergop ook voor de klassementsrenners. Dylan Teuns maakte deel uit van de vroege vlucht maar kon zijn stunt van drie jaar geleden niet herhalen. Tadej Pogacar demonstreerde eens te meer en won de rit, al dreef Jonas Vingegaard hem tot het uiterste.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het duurde opnieuw meer dan een uur vooraleer de juiste ontsnapping tot stand kwam. Simon Geschke en Filippo Ganna waren de eersten die een paar honderd meter voor het peloton mochten uit gaan rijden. Maar het peloton liet niet begaan en Ganna zag het nutteloze van de poging in. Geschke zette wel door en werd beloond voor zijn koppigheid. Op het moment dat Ganna werd ingelopen, slaagde een tiental erin zich los te werken uit het peloton: Dylan Teuns, Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Lennert Kämna, Max Schachmann, Luke Durbridge, Kasper Asgreen, Cyriel Barthe, Immanol Erviti en Vegard Laengen als waakhond van gele trui Tadej Pogacar. Ook opvallend: met Dylan Teuns en Giulio Ciccone zaten het nummer 1 en 2 van de laatste aankomst op La Planche mee in de goede vlucht. Teuns won in 2019, Ciccone werd tweede maar nam als troostprijs de gele trui over van Julian Alaphilippe.

Misten de slag? Intermarché-Wanty Gobert en Lotto-Soudal die, ondanks meerdere pogingen, niet van de partij waren en nog probeerden de meubelen te redden. Ook Magnus Cort probeerde nog de kloof te dichten in functie van zijn bollentrui maar ook hij werd teruggefloten. Het peloton was onverbiddelijk: het gordijn ging dicht.

Maar met Schachmann als best geplaatste op 2’07” wilde Team UAE Emirates ook niet te veel risico’s nemen. Na een collectieve plaspauze ordonneerde Pogacar zijn troepen naar de voorwacht van het peloton en werd de controle overgenomen. Vooraan werd Laengen teruggeroepen om te knechten in dienst van Pogacar en hielden we nog tien vluchters over. Werd Pogacar ongerust door de tactiek van BORA hansgrohe. Met Schachmann en Kämna hadden zij twee pionnen in het offensief gestuurd, tegelijk jongens die zelf een goed klassement kunnen rijden. Mocht de groep te veel voorsprong krijgen en standhouden tot op de meet, dan kreeg schaduwfavoriet Alexander Vlasov er vooraan plots twee pionnen bij om mee te schaken.

Voor Kämna en Schachmann ging het trouwens nog niet snel goed. In de aanloop naar de eerste Vogezen-helling van de dag, de Col de la Grosse Pierre, versnelden beide Duitsers. Enkel Luke Durbridge doorzag het manoeuvre, Dylan Theuns moest tijdens de beklimming alle zeilen bijzetten maar kreeg samen met Geschke alsnog de kloof gedicht. De kopgroep van tien werd zo gehalveerd, van Ciccone was al geen sprake meer.

Geschke pakte op de Grosse Pierre de twee bergpunten voor Kämna, Erviti en Barthe keerden nog terug tot in de spits, de voorsprong van het zevental liep op tot drie minuten. Geschke pakte ook op de tweede helling van derde categorie de twee punten, voor Dylan Teuns.

Het peloton liet niet begaan. In de aanloop naar La Planche werd het tempo stelselmatig opgedreven waardoor de kansen van de vluchters almaar daalden. De leiders begon met een bonus van anderhalve minuut aan de zeven kilometer lange slotbeklimming. Of dat zou volstaan?

Vooraan offerde Max Schachmann zijn kansen op in dienst van Kämna die van in de eerste meters van de beklimming keihard doortrok. Teuns volgde gezwind, net als de verrassende Durbridge en Geschke. Voor de Cofidis-Duitser ging het nog niet snel genoeg maar ook in het peloton werd het tempo nog maar eens opgetrokken. Er mocht vooraan niet getwijfeld worden. Voor Durbridge ging het nu ook te snel, Kämna liet Dylan Teuns terplaatse en reed in één ruk naar en voorbij Geschke.

In het peloton voerde UAE de forcing maar Kämna wilde niet meteen plooien. De bruuske tempoversnelling bij de favorieten bleef voorlopig uit zodat de Duitser een bonus van een minuut behield. Zou dat volstaan om de steile grindstroken te overleven? We vreesden van niet

Wat deden de favorieten?

Voor Tadej Pogacar begon vandaag het controlerende werk. Het eerste uur hielden de renners van UAE Emirates zich afzijdig en toen de juiste vlucht vertrok, werd er eerst een plaspauze georganiseerd waarna Pogacar zijn troepen aan het werk zette. Gezien het profiel van de etappe - slechts één echte col - zou het een heuse krachtmeting worden tussen de favorieten op La Superplanche des Belles Filles. Met de nadruk op ‘Super’ want de streep werd opnieuw getrokken aan het einde van een steile grindstrook. En de eerste ‘echte’ col van een grote ronde is altijd een vraagteken: wie verteert de omschakeling naar de kleine versnelling wel en wie niet?

Wat deden de Belgen?

Eerste mededeling: Wout van Aert nam een snipperdag en werd zelfs gesignaleerd als waterdrager. De groene trui liet wel de benen iets sneller draaien om de elfde plaats in de tussenspurt te claimen en in de aanloop naar La Planche bracht hij ook nog de kopmannen in stelling. Voor het overige probeerden heel wat landgenoten mee te gaan in de goede vlucht. Dylan Teuns was de eerste aanvaller maar in het spervuur dat volgde toonden Wellens, Vermeersch en Gilbert zich zeer actief. Helaas voor de renners van Lotto-Soudal misten ze uiteindelijk de goede ontsnapping, Dylan Teuns was wel van de partij.

Teuns draaide nog met de besten mee maar werd door Kämna achtergelaten. Een herhaling van zijn zege van drie jaar geleden zat er voor de Limburger helaas niet in.