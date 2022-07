Verdachte aangehouden voor moord op voormalig advocaat in Molenbeek

In de zaak rond het verdachte overlijden van voormalig advocaat Jan-Willem Peeters is een verdachte opgepakt. Dat meldt het parket van de procureur des Konings van Brussel.

‘De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, in verdenking gesteld van moord en onder aanhoudingsbevel geplaatst’, verklaart Sarah Durant, woordvoerster van het Brussels parket. ‘Het onderzoek is nog lopende en in het belang van het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.’

Het levenloze lichaam van de 37-jarige Peeters werd woensdagochtend aangetroffen voor de deur van zijn huurwoning in Sint-Jans-Molenbeek. Peeters bleek met vijf kogels afgemaakt. Niet alleen de omstandigheden maar ook de timing maakten zijn dood verdacht. Een dag later zou Peeters namelijk zijn handtekening zetten op de verkoopakte van twee woningen. Het geld dat deze openbare verkopen zouden opbrengen, ging naar Peeters.

De procureur des Konings vorderde een onderzoeksrechter voor moord. De procureur en de onderzoeksrechter kwamen later op de dag ter plaatse, samen met de wetsdokter, de ballistische deskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie.