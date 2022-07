Ook deze week passeerden weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Als vierjarige werd ik al aangetrokken door hout. Dat zit in mijn genen.’

Donald Muylle, gepassioneerd keukenbouwer, geeft een rondleiding aan een De Morgen-reporter. De West-Vlaming toont zich bijzonder trots op zijn bedrijf.

‘Op tijd en stond moet ik mijn stoemp met saucissen hebben.’

Lous and the Yakuza vertoeft vaak in de Verenigde Staten omdat ze ook een acteercarrière ambieert. Maar omdat het eten er niet fantastisch is, keert ze nog vaak terug naar België, vertelt ze in De Morgen.

‘Hij heeft ons niet graag, en wij hem ook niet.’

Dat het Kremlin – hier bij monde van woordvoerder Dmitri Peskov – niet rouwig is om het ontslag van Brits premier Boris Johnson, is een understatement.

‘We zijn een van de minst dure festivals van het land.’

Als Bertrand Flamang, organisator van Gent Jazz, niet de omschrijving ‘goedkoop’ gebruikt, maar wel ‘minst duur’, dan weet je dat de festivals duur zijn dit jaar. (in De Gentenaar)

Keir Starmer. Foto: VIA REUTERS

‘Het zinkende schip verlaat de rat.’

Oppositieleider Keir Starmer vatte de Britse regeringscrisis kort en bondig samen in het Britse Lagerhuis, nadat verschillende regeringsleden ontslag hadden genomen omdat ze Boris Johnson niet langer vertrouwen.

‘Eerst eet ik zeven boterhammen met paardenfilet. Dat is een vast ritueel.’

DJ Dirk Stoops verklapt in Het Nieuwsblad hoe hij zich voorbereidt op 2,5 uur draaien op de Gentse Feesten. En dat is niet aan een vegetarisch kraampje.

‘Ik heb een koffer bij vol loopmateriaal. Drie paar loopschoenen en kleren voor alle mogelijke weersomstandigheden, het mag zelfs sneeuwen in de Tour.’

Ook Maarten Vangramberen heeft zijn vaste rituelen: niets zal hem tegenhouden om te gaan lopen voor hij in de Tour aan zijn werkdag begint, en dan kijkt hij niet op een kilo extra bagage. (in Het Nieuwsblad)

‘Ik sta voor spiritualiteit met ballen.’

Zangeres Lize Accoe heeft in Oostakker een Soul Center geopend, vertelt ze in Het Nieuwsblad. Mensen die ‘met een blokkade zitten’, zoals ‘een geblokkeerde rug of iemand die bloemkool niet goed verteert’, wil ze ‘masseren met vibratie’. En met ballen.

‘Die poten onder het lijf van Van Aert zijn zo angstaanjagend dat ik mijn kinderen er niet naar laat kijken. Ze zouden er nachtmerries van krijgen.’

Ook AD-columnist Thijs Zonneveld is danig onder de indruk van Van Aerts exploten in de Tour.

‘Wij hebben het beste weggegeven aan onze Wout ... en wij zitten met den overschot.’

Henk van Aert, de fiere vader van Wout, bij Het Laatste Nieuws over de winnaarsmentaliteit van zijn zoon, nadat de wielrenner na drie tweede plaatsen eindelijk wel eens als snelste over de meet was gekomen in de Tour de France.

‘Goed dat je je eigen ploegmaats gedropt hebt.’

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar was zwaar onder de indruk van de raid van Wout van Aert in de vierde rit van de Tour. De ploegmaats van de Belg zijn de grote uitdagers van de Sloveen.

‘Wij dachten dat ze daar totaal niet mee bezig was.’

Marthe en Julia leggen in Dag allemaal uit hoe verrast ze waren door het nieuws dat mede-K3 Hanne zwanger is.