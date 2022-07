Podcast | Offerfeest 2022: veel vreugde en een hashtag #laathetblaten

De moslims hebben afgelopen weekend hun jaarlijkse offerfeest afgetrapt. Traditiegetrouw wordt er een schaap geslacht, maar over de slachting hangen dit jaar wat donkere wolken. Dit jaar valt op hoeveel gelovigen zijn afgereisd naar hun hun thuisland om dáár te beleven.





Ook de ouders van collega Chaimae El Massaoul zijn naar Marokko getrokken. Zij vertelt over de bijzondere beleving van het offerfeest in 2022, en legde haar oor ook te luisteren in de moslimgemeenschap.

