De mossel heeft alles in zich om omarmd te worden als ‘hip superfood’, maar toch eten jongeren ze te weinig, vindt de mosselsector. Mosselburgers, influencers en financiële steun vanuit de EU moeten daar verandering in brengen.

‘Ja, we hebben nog mosselen. Drie kilo? Dat is genoteerd, mevrouw.’ Het mosselseizoen is afgelopen woensdag van start gegaan en de bestellingen lopen binnen bij de Brusselse vishandel De Noordzee. Maar ...