Toneelhuis zet samenwerking stop met directie

De stabiliteit blijft zoek in Toneelhuis. In een kort persbericht laat de raad van bestuur weten dat het na ‘een diepgaande analyse unaniem beslist heeft om de samenwerking met algemeen directeur Maud Van de Velde en artistiek directeur Kathleen Treier stop te zetten’.

Het is een verrassende wending. Half mei maakte het Antwerpse stadstheater Toneelhuis bekend dat algemeen directeur Maud Van de Velde en artistiek directeur Kathleen Treier door ziekte hun taken niet meer konden uitvoeren. Een officiële reden werd niet gegeven, maar wellicht speelde het negatieve subsidieadvies voor Toneelhuis, mede als gevolg van een slecht timemanagement bij de aanstellingsprocedure voor de opvolger voor Guy Cassiers, een rol. De huisartiesten, waaronder FC Bergman, Olympique Dramatique en Gorges Ocloo, verenigden zich als collectief om de dagelijkse werking van het huis in goede banen te leiden.

Op de persconferentie in mei werd nog stellig ontkend dat het personeel een motie van wantrouwen zou hebben ingediend tegen Van de Velde, zoals enkele jaren geleden wel het geval was bij voormalig zakelijk leidster Klaartje Heiremans. Eveneens benadrukten Stijn Van Opstal (Olympique Dramatique) en Marie Vinck (FC Bergman) in een interview met deze krant dat hun mandaat tijdelijk was en ze ervan uitgingen dat de directie zou terugkeren.

Maar voorzitter Jan Rombouts was toen al terughoudender om beloftes te maken: ‘Als Treier en Van de Velde terugkomen, zal de raad van bestuur in eer en geweten en heel sereen een beslissing nemen.’

Dat hebben ze nu gedaan. De raad van bestuur zal met alle betrokken partijen verder gesprekken voeren over de invulling van de directiefunctie. Het geactualiseerde beleidsplan dat in oktober binnen moet zijn, blijft in handen van de artistieke kern en zakelijk directeur ad interim Koen Roofthooft.

Ondanks het negatieve advies kreeg Toneelhuis van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) een werkingssubsidie van 2,6 miljoen euro.