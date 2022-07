Mick Jagger heeft tijdens een concert van The Rolling Stones in Amsterdam zijn beste Nederlands bovengehaald. De frontman reageerde op een opmerking van een boze fan die op sociale media de ronde deed nadat de band een paar weken geleden verstek had moeten laten gaan vanwege een coronabesmetting: ‘Voortaan ga ik liever naar Frans Bauer. Die is nooit ziek’. Bekijk in bovenstaande video wat Jagger daarop te zeggen had.